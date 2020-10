Checa el primer tráiler del reboot de ‘The Witches’ con Anne Hathaway

En 1990, Nicolas Roeg nos regaló una de las adaptaciones más aterradoras de historias infantiles: The Witches. Basada en la novela de 1983 del legendario Roald Dahl, acá conocimos a un niño y su amigo, quienes ponen en peligro el secreto de la existencia de un grupo de brujas que odian a los niñ@s a tal grado de que los convierten en ratones para jugar a cazarlos.

La película, protagonizada por Anjelica Huston, recibió críticas positivas y se convirtió en un clásico de fantasía y terror en el género infantil. Al principio del nuevo milenio, hubo pláticas para volver a trabajar en esta misma obra, pero el proyecto se quedó en el limbo hasta 2018 cuando Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón lo revivieron.

Y ahora, después de tanta espera, por fin se ha liberado el primer tráiler de The Witches. Pero acá les contaremos todo lo que necesitan saber:

Protagonistas de The Witches

Robert Zemeckis fue el elegido para llevar la dirección de este reboot de The Witches. Junto a Guillermo del Toro y Kenya Barris, se desarrolló el guion de una de las producciones más esperadas para este 2020 (algunos rumores apuntaron que se estrenaría hasta 2021. Hemos de esperar que se confirme la fecha).

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

The Witches está protagonizada por Anne Hathaway como la Grand High Witch, la líder de este grupo de brujas encargadas de aterrorizar (y eso es poco), niños y niñas por todo el mundo. Junto a Hathaway aparecerá Octavia Spencer como la abuela del niño protagonista.

Hasta ahora, este personaje no tiene nombre, pero el actor que le dará vida es Jahzir Kadeem Bruno. Por si esto no fuera suficiente, el elenco se expande con la presencia de Stanley Tucci como el señor Stringer y Chris Rock en un personaje que no ha sido revelado.

En la historia original, el niño protagonista es transformado en un ratón y se queda por siempre así, pues no pueden revertir el hechizo. La razón se encuentra en que las brujas existen para matar y aterrorizar niñ@s, y simplemente no existe la posibilidad de que sean “buenas”.

En la película, el protagonista vuelve a ser un niño de verdad que regresa con su abuela. ¿Cómo lo logran? Una bruja que decidió “no ser mala”, revierte el hechizo. La duda es: ¿Esta nueva cinta se apegará a esos detalles aterradores?

¿Qué se ve en el tráiler?

En este primer avance vemos una clara diferencia entre la cinta de 1990 y esta nueva producción. Para empezar, la nueva The Witches está ambientada en la Alabama de la década de los 60, durante la era de Jim Crow (segregación racial).

La primera cinta y la novela de Dahl, presentan la historia en Inglaterra en la década de los 80. Este cambio de escenario tan drástico, nos hace suponer que la película tratará temas de racismo y discriminación que irán de la mano con la existencia de las brujas y la Grand High Witch… Lo cual lo hace más aterrador de lo que imaginamos.

The Witches se estrenará el próximo 22 de octubre en HBO Max, pero sólo en el territorio de Estados Unidos. En el resto del mundo, sí llegará a salas de cine… pero aún no tiene una fecha establecida. Nos quedamos atentos. Mientras, acá les dejamos el tráiler de The Witches: