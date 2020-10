Nueva armadura: Checa las primeras imágenes de la segunda temporada de ‘The Witcher’

The Witcher, en definitiva, es una de las series que más nos emocionan desde que estrenó su primera temporada a finales de 2019. Empezando por Henry Cavill en su regreso a la televisión como Geralt de Rivia; segundo por la adaptación de una saga literaria y franquicia de videojuegos bastante exitosa; y en tercero por el diseño de producción y el trabajo de vestuario para situarlo en una época lejana.

Por eso no nos extraño que antes del estreno de la primera entrega, ya se había confirmado una segunda temporada de la que ahora tenemos las primeras imágenes. ¡Oh, sí! Por acá vemos a Cavill de nueva cuenta como Rivia y algunos detalles especiales en su armadura, por ejemplo. Pero acá les contamos más de este primer vistazo.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Geralt de Rivia y una nueva armadura

El mismo Henry Cavill y Netflix liberaron las primeras dos imágenes de The Witcher donde vemos a Geralt de Rivia con una armadura nueva, pero conservando el medallón del lobo blanco y su espada de plata que formaron parte de su vestuario en la primera temporada. Por supuesto que conserva su larga melena blanca con la que muchos los identifican como un brujo o hechicero.

Todavía no sabemos el nuevo aspecto de los otros dos personajes principales de The Witcher; es decir, de Cirilla y Yennefer de Vengerberg. Estas dos jugarán, de nueva cuenta, un papel importante en el desarrollo de esta segunda entrega. Como sabemos, el brujo protagonista piensa que Yennefer ha muerto, por lo que lleva a Cirilla a Kaer Morhen donde the witcher se crió.

En el Continente se están llevando a cabo varias peleas entre humanos, elfos, demonios y monstruos, pero a la par, el poder de la princesa de Cintra podría poner en jaque a todos, por lo que Geralt debe ayudarla a controlarlo.

Nuevos personajes

Geralt de Rivia, Cirilla y Yennefer volverán para la segunda temporada. Pero también veremos algunos nuevos personajes de los libros escritos por Andrezj Sapkowski. Por ejemplo, conoceremos a Vesemir, la mentora de Geralt interpretada por Kim Bodnia. Paul Bullion será Lambert, uno de los colegas más conocidos del witcher.

Kristofer Hivju será Nivellen, Yasen Atour dará vida a Coen, Agnes Bjorn interpretará a Vereena, Aisha Fabienne Ross será Lydia y Mecia Simson es Francesca. La segunda temporada de The Witcher no tiene una fecha específica de salida, pero se espera que llegue al catálogo de Netflix a mediados de 2021. Hemos de esperar.

The Witcher: Blood Origin

El éxito de The Witcher ha sido tan grande, que Netflix anunció hace unos meses que trabajará en un spin-off de la serie titulado The Witcher: Blood Origin. Aquí conoceremos la historia de los elfos antes de su caída como criaturas despreciables que se dedican a sobrevivir por su enemistad con los reinos comandados por humanos.

Pero lo más interesante, quizá, es que nos iremos 1200 años atrás de la trama que vimos en la serie de The Witcher, por lo que también conoceremos el origen de estos brujos al mismo tiempo de que descubrimos cómo nació el Continente, lugar en donde monstruos, demonios, elfos, y más, conviven. The Witcher: Blood Origin será una producción love action de seis episodios.