Checa las primeras imágenes de ‘Waffles y Mochi’, la serie infantil de Michelle Obama en Netflix

El 2021 arrancó con todo, pues a pesar de que aún no podemos salir con normalidad de nuestras casas, tenemos un montón de opciones de entretenimiento. La vieja confiable siempre serán las plataformas de streaming, que cada mes nos traen varias series y películas espectaculares, y hablando específicamente de Netflix, ahora nos presenta otro proyecto con una de las mujeres más importantes del mundo, Michelle Obama.

Como recordarán, en mayo de 2020 el servicio estrenó Becoming, un documental que revela la verdad sobre la vida de la ex primera dama de los Estados Unidos. Esta producción fue sumamente ambiciosa y nos dejó ver un lado sumamente íntimo y que no conocíamos sobre Michelle, pero después de esto parece que seguirá colaborando con el gigante del streaming porque ahora vuelve con una serie infantil.

Ver en YouTube

Michelle Obama le entra a una serie para niños

Sí, leyeron bien, veremos a Michelle Obama en un proyecto dirigido para los más pequeños del hogar. Se trata de Waffles y Mochi, una historia con la que Netflix busca invitar a que los padres cocinen con sus hijos y se conecten con las diversas culturas de todo el mundo. En esta serie seguiremos a un par de marionetas originarias del pueblo Comicongelandia, ambos son mejores amigos y tienen un sueño en común: convertirse en chefs.

Sin embargo, todo lo que cocinaban estaba hecho de hielo. Un buen día los contratan como los empleados de un peculiar supermercado, y es aquí cuando estos dos amantes del sabor están dispuestos a embarcarse en la aventura culinaria de su vida. Pero no contaban con que Michelle es la dueña del lugar donde trabajan y los acompañará en esta travesía para conocer el origen de muchos ingredientes y recetas.

Este será un verdadero viaje culinario

Además de la ayuda que recibirán de parte de Michelle Obama, todos viajarán a cocinas, restaurantes, granjas y hogares de todo el mundo, y prepararán platillos con productos del día junto con reconocidos chefs, cocineros, niños y famosos. Al final, estos personajazos junto a la ex primera dama buscarán mostrarnos las maravillas de los alimentos y descubrir que con cada comida tienen la oportunidad de hacer amigos nuevos.

Por ahora, esta es toda la información que tenemos sobre la producción, pero con tan solo leer todo esto nos dio un montón de hambre y ganas de verla cuando llegue al gigante del streaming. Waffles y Mochi, la nueva serie de Michelle Obama se estrenará en Netflix el próximo 16 de marzo. Y mientras esperamos a que salga el tráiler oficial, por acá les dejamos más imágenes de esta producción: