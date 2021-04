Los premios Oscar en su edición 93, que corresponden a este 2021, fueron especiales no sólo por celebrar a la industria del cine en un año de pandemia (entre retrasos, cancelaciones, y dificultades), sino porque hablamos y escribimos de muchos “por primera vez en la historia” que cambian la jugada.

Desde hace algunos meses –y ojalá hubieran sido años–, la Academia se ha comprometido a abrir sus barreras raciales y de inclusión para incorporar dentro y fuera de la pantalla la representación de las minorías, de distintos grupos étnicos y abrazando la diversidad sexual. Pero este 2021 se notó un poco más no sólo en un discurso, sino entre acciones que se traducen en nominaciones y galardones.

También puedes leer: WINNER LIST! ESTOS SON LOS GANADORES DE LOS PREMIOS OSCAR 2021

Por eso, acá les dejamos algunos datos curiosos, que más que curiosos resultaban necesarios y urgentes, sobre esta edición. México entra en la lista de estos datos que son interesantes para abrir conversaciones que estaban pendientes y que ahora estamos obligados a sostener, comprender y realizar.

Michelle Couttolenc

Michelle Couttolenc se convirtió en la primera mexicana en recibir una nominación al Oscar en Mejor Sonido gracias a Sound of Metal. Y esta noche se convirtió en la primera en recibir la estatuilla en esta misma categoría.

Persona ciega y sorda

Robert Tarango es la primera persona ciega y sorda en protagonizar una producción fílmica. Se trata del cortometraje Feeling Through, el cual recibió nominación a Mejor Cortometraje live action.

Emerald Fennell

Emerald Fennell, actriz y directora, es la segunda mujer (en solitario) en la historia que se lleva un Oscar a Mejor Guion Original después de Diablo Cody por Juno en 2007.

Mujer afroamericana que rompe récords

Viola Davis, nominada a Mejor Actriz por su personaje en Ma Rainey’s Black Bottom, se corona como la mujer afroamericana con mayor número de nominaciones en la historia. Este 2021 recibió su cuarta nominación, se segunda en la categoría de Mejor Actriz.

Glenn (so) Close

Uno triste. Glenn Close es la actriz más nominada sin haber ganador un sólo Oscar. Lleva ocho nominaciones desde 1982, con su última este 2021, y nunca lo ha ganado. Entre sus nominaciones están las películas Fatal Attraction, Dangerous Liaisons, The Wife y Hillbilly Elegy.

Riz Ahmed

Riz Ahmed es el primer actor musulmán en recibir una nominación al Oscar como Mejor Actor. Esto gracias a su personaje de Ruben Stone en Sound of Metal.

Chadwick Boseman

Chadwick Boseman se convirtió en el primer actor afroamericano en estar nominado Oscar póstumo gracias a su interpretación de Levee Green en Ma Rainey’s Black Bottom.

Chloé Zhao como directora

Este 2021 se sumaron dos mujeres nominadas al Oscar en la categoría de Mejor Director. 456 nominados hombres al Oscar frente a las 7 mujeres (dos en un año).

Chloé Zhao sigue la tendencia de que el Oscar a Mejor Director se lo lleva un “extranjero” o no estadounidense. Zhao es la novena directora de 10 en los últimos 10 años, en llevarse el Oscar y no ser estadounidense (la número 11 si contamos a Tom Hooper por The King’s Speech en 2010).

Zhao es la segunda mujer en la historia en llevarse el Oscar a Mejor Director. Kathryn Bigelow se lo llevó en 2009 por The Hurt Locker.

Bakalova como Tutar

Maria Bakalova se convirtió en la primera húngara en estar nominada a un Oscar. Lo consiguió como Actriz de Reparto gracias a Borat Subsequent Moviefilm y su personaje de Tutar, la hija de Borat.

Steven Yeun

Steven Yeun, protagonista de Minair, se convirtió en el primer actor asiático americano en recibir nominación a Mejor Actor en la historia de los Oscar.

¿Un tatuaje en la cara hace historia?

Por primera vez, una persona con un tatuaje en la cara recibe una nominación al Oscar. Este mérito se lo lleva Lakeith Stanfield como Mejor Actor de Reparto en Judas and the Black Messiah.

Judas and the Black Messiah

Judas and the Black Messiah de Shaka King hizo historia al convertirse en la primera película nominada a Mejor Película en los Oscar que tiene un equipo de productores lleno de personas afrodescendientes.

McDormand

Frances McDormand es la primera mujer en ganar las categorías de Mejor Actriz y Mejor Película el mismo año por producir y protagonizar Nomadland.