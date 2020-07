¿Se nos hace? La producción de ‘Tron 3’ con Daft Punk en el score vuelve a ser una posibilidad

No importa cómo y no importa dónde, la idea de que Daft Punk se meta al estudio una vez más es suficiente para animar una semana de cuarentena. Fue hace 9 años y sólo 5 meses después del lanzamiento de Tron: Legacy, que vimos llegar esta historia a la pantalla grande por última vez. Desde entonces, la idea de una secuela ha surgido sin llegar a ningún lado. Afortunadamente para los fans del universo cinematográfico y de los productores franceses, ahora resurge con más fuerza que nunca.

¿Qué nos emociona?

Lo que sea que tenga que ver con Daft Punk es digno de compartirse, y hoy más que nunca, noticias sobre un nuevo proyecto del duo francés caen como anillo al dedo.

Resulta que el presidente de música y bandas sonoras de Walt Disney Studios, Mitchell Leib, compartió la noticia en Light The Fuse, un podcast sobre la serie de películas de Mission: Impossible. En dicho podcast, Leib dijo que había tenido algunas reuniones con el gerente de Daft Punk, Paul Hahn. “Estamos buscando hacer una secuela de Tron ahora. Estamos haciendo Tron 3“.

¿Qué es lo primero que necesitas para poder hacer una película? El guión. Pues chequen esto… Mitchell Leib dijo que el guión está terminado y que es “un guión realmente fenomenal que nos entusiasma mucho”.

Durante el podcast también se le cuestionó sobre por qué el nuevo proyecto podría haber tardado tanto en en hacerse una realidad. Leib dijo: “Si bien no fue el momento adecuado para hacerlo hace años, sentimos que ahora es el momento y aprendimos muchas lecciones de esa última película (‘Tron: The Next Day’)”. Mitchell Leib da esta secuela casi como un hecho absoluto… ¿Pero nos debemos de aferrar a esta idea?

¿Qué nos causa dudas?

Si Leib tiene algo realmente claro, es que para que Tron 3 funcione, Daft Punk se tiene que encargar del score. Y aquí empieza el primer detalle. Bien feliz nos ilusionó con sus primeras declaraciones, pero después como que ya nos hace pensar si esto si quiera tiene pies y cabeza. Las platicas que tuvo con el gerente de Daft Punk al parecer no han llegado a nada.

“Lo primero y correcto es traer a Daft Punk de regreso y ver si quieren (regresar)”, dijo Mitchell. Así que para empezar, hay que ver si Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter están interesados en entrarle. Por otro lado, la dirección es un puesto vacío. “Ni siquiera sabemos quién dirigirá todavía. Tenemos la esperanza de que Joe Kosinski vuelva y haga otro. Muchas cosas tienen que caer en los lugares correctos”.

Nos traen mareados

Desde hace 10 años la idea de una secuela de Tron: Legacy ha circulado una y otra vez. Fue en ese entonces que el director Steven Lisberger declaró que se estaba planeando una secuela y que Adam Horowitz y Edward Kitsis, guionistas de Tron: Legacy, estaban en las primeras etapas de producción de un guión para la nueva película.

Un año más tarde el director Joseph Kosinski habló sobre la secuela: “Estamos trabajando en la historia en este momento. Una vez que tengamos un guión con el que todos estemos realmente contentos, lo llevaremos al estudio y veremos si podemos regresar a la acción. Retomaremos dónde Tron: Legacy se quedó con Sam y Quorra en el mundo real y qué significa eso y las posibilidades que abre para el próximo capítulo”.

Si nos vamos al 2012, Horowitz y Kitsis confirmaron que estaban desarrollando una secuela, y el personaje de Quorra volvería para la película, así como un cameo en Tron: Uprising, la serie animada de televisión.

En marzo de 2015, se reveló que Disney había dado luz verde a la tercera película con Hedlund repitiendo su papel como Sam y Kosinski. En ese momento se esperaba que la filmación comenzara en Vancouver en octubre de 2015. Sin embargo, The Hollywood Reporter declaró que Walt Disney Studios había decidido no continuar con una tercera entrega.

Hoy nos enteramos una vez más que la secuela se prepara con Jared Leto y el elenco de Legacy. ¿Esta vez será la buena? Disney aún no hace nada oficial y los medios especializados aún no confirman dicha noticia. Como sea, esperemos que sea verdad.