El programa de Ellen Degeneres está bajo investigación por ambiente laboral tóxico

The Ellen Degeneres Show se ha convertido en el último ejemplo de que lo que ves en pantalla no siempre es la realidad. Ahora, el show de entrevistas se ha convertido en el tema de una investigación interna realizada por su televisora WarnerMedia después de numerosas acusaciones de malas prácticas laborales, reporta Variety.

Ejecutivos de la productora de espectáculos Telepictures y el distribuidor Warner Bros. Television enviaron un memorando a los empleados d Ellen DeGeneres la semana pasada diciendo que se le van a realizar entrevistas a todos los empleados actuales y anteriores sobre sus experiencias en el set. Hasta el momento no hay mucha más información al respecto. Se ha contactado a Warner Bros. Television, pero se negaron a comentar sobre el asunto.

El memorando llega después de que se dieron informes negativos sobre las condiciones de trabajo en el set de The Ellen DeGeneres Show. Fue en abril que se reportaron sobre las malas prácticas laborales hacia todo el staff de Ellen durante el bloqueo de coronavirus. A mediados de julio, fue BuzzFeed quien publicó un informe en el que se alega racismo e intimidación en el programa.

En la historia publicada por BuzzFed, existen casos de comportamiento racista, micro agresiones y bromas sobre confundir a dos empleadas negras con el mismo peinado. Por ahí también salió embarrado el productor ejecutivo Ed Glavin, a quien se le acusa de criticar fuertemente al personal del programa.

“Estamos realmente desconsolados y lamentamos saber que incluso una persona de nuestra familia de producción ha tenido una experiencia negativa. No es lo que somos y no lo que nos esforzamos por ser, y no la misión que Ellen nos ha establecido”, dijo el grupo.

“Para que conste, la responsabilidad del día a día del show de Ellen depende completamente de nosotros. Tomamos todo esto muy en serio y nos damos cuenta, ya que mientras muchos en el mundo están aprendiendo, nosotros también necesitamos mejorar. Estamos comprometidos a mejorar y lo haremos mejor”, finalizaron.

Para realizar la investigación en el set de The Ellen DeGeneres Show, Warner Media contrató a un consultor externo cuyo nombre no fue revelado. Sin embargo, ambas compañías enfatizaron en su compromiso para proporcionar un entorno donde los empleados puedan prosperar.