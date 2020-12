10 programas de VH1 que todos vimos alguna vez (y que ya no recordamos)

Estar encerrados en casa sin poder salir, nos ha puesto a pensar en los tiempos en los que éramos libres. Pero no solo libres “puedo ir al super sin miedo”, sino libres “no tengo responsabilidades en la vida y me voy a tirar a ver televisión absolutamente toda la tarde sin consecuencia alguna”.

Nos puso a pensar en aquellas grandiosas épocas en las que la programación de los canales de música era tan mala que se volvía excelente. Justo es el caso del querido y semi-olvidado canal VH1.

Sí, los 90 y 2000 fueron dueños de MTV. Con programas como South Park, Beavis and Butt-Head, Jackass, Celebrity Deathmatch, Punk’d y los Unplugged, MTV se adueñó de muy buena parte de nuestro tiempo. Pero justo abajo de MTV en la lista de programación, se encontraba un canal que también tenía lo suyo: VH1.

Este canal de música y reality shows que más de una vez atrapó tu atención. Y es que, ¿cómo no hacerlo? Sus programas eran una verdadera locura que ni ellos entendían.

Para darle duro a la nostalgia, y recordar esos buenos tiempos, vamos a dar un recorrido por los 10 programas de VH1 que todos vimos alguna vez pero que tal vez ya no recordamos al cien. Sí, desde la joyita de Flavor Love, hasta Hogan Knows Best.

1. Rock of Love

¡Aahhh, pero qué joya! ¿Se acuerdan de Rock of Love? Uno de los muchos programas protagonizados por estrellas de rock que por alguna razón ($) buscaban a su media naranja en un show de televisión. Rock of Love estaba protagonizado por por el líder de la banda Poison, Bret Michaels. Desgraciadamente para Bret, pero afortunadamente para los productores, no le fue nada fácil encontrar a su amor verdadero, por lo que hubo tres temporadas.

En la primera temporada eligió a Jess y a su distinguido fleco rosa, pero tristemente la relación no funcionó. En la segunda temporada decidió que Amber era la indicada para ser feliz por siempre, sin embargo tampoco funcionó. En la tercera temporada, y con un patrón nada favorable para la próxima elegida, Bret eligió a la modelo y actriz Taya…

Sin una cuarta temporada igual sabemos que no se complementaron como el Yin Yang porque la esposa de Bret se llama Claudia Ortiz. Bueno, si algo aprendimos aquí, es que el rock y el amor no son los mejores amigos…

https://www.youtube.com/watch?v=YQFT8sXuCaU

2. Flavor of Love

¿Cómo poder distinguir Rock of Love de Flavor of Love? La única diferencia era que este último fue protagonizado por Flavor Flav, miembro del grupo de rap Public Enemy. De ahí en fuera, la verdad no hay mucho por dónde buscarle. Flav le ponía apodos a las mujeres que querían ganarse su corazón.

También les ponía retos para ir eliminando a las concursantes dándoles un reloj, símbolo legendario de Flav. Como todo buen reality show de amor, tuvo sus buenos putazos golpes, corrieron lágrimas, y dejó un pedazo de historia para la programación de VH1.

Ver en YouTube

3. I Love New York

Ahora que lo recordamos, Flavor of Love dejó más que solo un pedazo de historia para VH1. Dejó DOS pedazos de historia… Tiffany Pollard, la protagonista de otra joyita más de VH1, fue semifinalista en dos temporadas del programa de Flavor Flav.

Ante su triste situación, se le propuso a Tiffany crear su propio show de citas, titulado I Love New York. Ahí Pollard con ayuda de su madre, fue eliminando a los concursantes hasta tener a dos amores de su vida: “Tango” en la primer temporada y Tailor Made de la segunda.

Ver en YouTube

4. Charm School with Ricki Lake

Ahhhh, no. ¡Esperen! Flavor of Love realmente dejó TRES joyitas en la historia de VH1. Charm School with Ricki Lake es el segundo spin-off que dejo aquella exitosa serie. Como casi no le gusta reciclar nada a VH1, Charm School incluyo a varios concursantes de Rock of Love y Real Chance of Love. En teoría, el show actuaba como escuela de etiqueta.

Para que las concursantes salieran hechas todas unas mujeres refinadas (cosa que no estamos muy seguros que haya sucedido). La ganadora sería consagrada como la “Charm School Queen”.

Ver en YouTube

5. Behind the Music

Para cambiarle un poco a los reality shows de citas, llega el viejo y grandísimo programa Behind the Music. Esta serie de corte documental se ha enfocado en las carreras de músicos o bandas documentando sus mejores momentos como también sus peores.

Se emitió por primera vez en 1997 y a la fecha anza esporádicamente uno que otro capítulo. En Behind the Music han desfilado decenas de artistas como AC/DC, John Lenon, Metallica, Elton John, Madonna y Pink Floyd ente muchas, muchas más.

Ver en YouTube

6. I Love Money

Para que de verdad vean el compromiso de VH1 con el cambio climático y su pasión por el reciclaje, I Love Money trajo de vuelta a los concursantes de Rock of Love, I Love New York, Flavor Of Love y Real Chance of Love. En este programa los concursante no necesariamente estaban buscando a su media naranja, aunque por momentos sí hubieron acercamientos inapropiados en la serie.

Aquí toda la raza competía en una serie de pruebas físicas y mentales para llevarse para ganar $250,000 dólares. Todas las temporadas de esta serie fueron grabadas en playas mexicanas. Las primeras dos en Oaxaca y las segundas dos en el estado de Colima.

Ver en YouTube

7. Hogan Knows Best

¿Quién no se aventó aunque sea un capítulo de Hogan Knows Best? En esta versión de The Osbournes a la VH1, nos adentramos sabroso en la vida en familia del luchador profesional Hulk Hogan.

Con cuatro temporadas y 43 capítulos en total, aprendimos bastante sobre la buena crianza de los padres a sus hijos… O bueno, por lo menos sí vimos los intentos de Hulk Hogan de gestionar y ayudar a sus hijos en sus diferentes carreras.

Ver en YouTube

8. Brooke Knows Best

Tenía que haber un spin-off de Hogan Knows Best y ese fue Brooke Knows Best. Ante el éxito que tuvo el show de su papá, esta nueva serie siguió los pasos de Brooke Hogan comenzando la edad adulta independiente de sus padres, sin vivir bajo su techo ni recibir su apoyo. La serie sigue todas sus aventuras, incluidos sus problemas de su familia y su carrera musical.

Lo más chistoso de esta serie es que sus problemas más grandes eran que sus compañeras de cuarto Glenn y Ashley la querían convencer a cada rato de salir de fiesta. Sin duda esta es una más de esas series que son tan pero tan malas, que te medio clavas.

Ver en YouTube

9. Tool Academy

Jajaja, Tool Academy. No sabemos qué decir de este programa. Aquí varios “chicos y chicas malas” son engañados por sus parejas para enviarlos a una “escuela de encanto” que se enfoca en enseñarles cómo comportarse como personas normales.

Cada semana, un competidor era eliminado y su pareja debía elegir si quería seguir en esa relación (tóxica). El último participante se ganaba unos muy buenos $100,000.

Ver en YouTube

10. Real Chance of Love

Real Chance of Love… Pues fue básicamente lo mismo que los otros seis programas de “amor” anteriores, solo que este presentó a dos hermanos en busca de su pareja perfecta. Ahmad “Real” Givens y Kamal “Chance” Givens, del grupo de rap The Stallions (uno no muy exitoso que digamos).

Ellos fueron ex concursantes en I Love New York (para estas alturas ya es bastante obvio). ¿Alguna vez se echaron un capítulo de esta joyita?

https://www.youtube.com/watch?v=WFHEqZa3IpY