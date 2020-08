¿Qué es HBO Extras y por qué debes descargar la aplicación?

Por el momento, además de Lovecraft Country, grandes series de HBO ya están en la lista. Los títulos incluyen Game of Thrones, Chernobyl, Perry Mason, Euphoria, The Outsider, Westworld, Watchmen, Big Little Lies, Santos Dumont, Band of Brothers y Todxs Nosotrxs.

Aunque el catálogo está bueno, hay otras series que próximamente se van a sumar como lo son Patria y The Undoing. La idea es que eventualmente todo el catálogo de HBO se encuentre en la plataforma, para que todos los suscriptores puedan disfrutar de sus series favoritas de esta nueva manera.