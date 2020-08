¡Que se mochen! Estos son los actores mejor pagados en el 2020, según Forbes

Como cada año, Forbes dio a conocer el ranking de los actores mejor pagados en el 2020. Solo te puedo decir, que después de ver las estrafalarias cantidades que se llevan estas estrellas de Hollywood seguramente pensarás que herraste de carrera. Las cifras son tan impresionantes, que juntando los sueldos de todos superan las nueve cifras. Aunque nos quedamos con las ganas de que las actrices también alcanzaran estos sueldos.

Las tendencias han cambiado radicalmente en el último año, el más claro ejemplo, es que después de ver a Adam Sandler hasta en la sopa, finalmente tuvimos un respiro y pudimos disfrutar de las actuaciones de otros dramaturgos. Aunque eso no signifique que el rey de la comedia romántica haya dejado de percibir ingresos. Además, una figura de ascendencia latinoamericana aparece en esta lista por primera vez.

1.- Dwayne Johnson

´La Roca´, lidera el ranking por segundo año consecutivo. Llevándose un bono de 87.5 millones de dólares con todo y pandemia. Y es que Netflix se ha convertido en un salvavidas para la industria, otorgándole un adelanto de 25 milloncitos para asegurarlo en su próxima producción “Red Notice”. Entre eso y sus regalías por su línea en ‘Under Armour’, Johnson pudo comprar la liga de fútbol americano ‘XFL’ y todavía le sobró cambio.

2.- Ryan Reynolds

Al gemelo no reconocido de Ben Affleck, también le tocó una buena tajada del cheque de “Red Notice”. Forbes no solo lo seleccionó como uno de los actores mejor pagados en el 2020, por la próxima entrega de suspenso y acción de Netflix, sino que también será uno de los rostros más frecuentes en el servicio de streaming, pues además de ‘Six Underground’, el recién propietario de ‘Mint Mobile’, ya firmó para una entrega más, asegurando una fortuna de 71.5 millones de dólares.

3.- Mark Wahlberg

Con más de 33 años de carrera, el también modelo y cantante se ha ganado a pulso cada centavo de los 58 millones de dólares que recopiló en este año. Basta con relucir la gran evolución que ha tenido desde “Ted” (2012) a “Spencer Confidential”, la cual rápidamente se convirtió en la tercera película original más vista en Netflix.

4.- Ben Affleck

¡No puede ser! Los gemelos en una dimensión alterna también comparten la lista de los actores mejor pagados en el 2020. No cabe duda que Reynolds y Affleck no solo se parecen físicamente, sino también en lo exitosos. Batman logró firmar la dupla perfecta en Netflix que le hicieron ganar la nada despreciable cantidad de 55 millones en 2020. El dramón de un alcohólico por recuperar su pasión por el baloncesto en “The Way Back” y “The Last Thing He Wanted”, donde Anne Hathaway, le roba los créditos en uno de los mejores papeles de su carrera.

5.- Van Diessel

Si bien las ganancias de la última entrega de la saga ‘Rápidos y Furiosos 9’, tendrán que entrar en el ranking del 2021, debido a que el estreno se pospuso hasta el año que entra, el actor canadiense de 53 anos, no se quedo con las manos vacías. Desde el 2019 y hasta lo que va del 2020, recibió 54 millones de dólares gracias a la serie animada “Fast & Furious: Spy Races”.

6.- Lin-Manuel Miranda

Por primera vez, un actor con ascendencia latinoamericana aparece en el ranking de los actores mejor pagados de Forbes y todo gracias a Disney. La firma de Mickey Mouse, adquirió ‘Hamilton’ por 75 millones de dólares, una obra del artista con influencia costarricense para Broadway, quien cobro una comisión de 45.5 millones de dólares.

7.- Will Smith

La fortuna del Príncipe de Bell Air se mantiene holgadamente gracias a los 44.5 millones que ganó en el 2020, pero eso está a punto de cambiar. Netflix, le ofreció un cheque con varios ceros para interpretar a ‘King Richard’, ni más ni menos que el padre de la mejor tenista de todos los tiempos, Serena Williams.

De ser uno de los actores mejor pagados en el 2020, Adam Sandler cae directo en el puesto número ocho con una paga anual de 41 millones de dólares, seguido por el gran Jackie Chan, quien prácticamente vive de sus rentas, licencias y patrocinios, además de hace una que otra película por mera diversión, generando una ganancia en el último año de 40 millones de dólares.