El reboot de ‘Salvados por la Campana’, no empezó con el pie derecho. En uno de sus primeros capítulos los guionistas quisieron crear algo de buen humor a costillas de la salud de Selena Gómez, algo que le ha salido bastante caro tanto a la serie como a la plataforma de streaming ‘Peackok’, quien se tuvo que disculpar por el bochornoso incidente.

Y es que como era de esperarse, los fans de la cantante no esperaron ni un segundo para defender a la texana de 28 años y dejar en claro que el trasplante de riñón que sufrió la también actriz, no es algo con lo que se puede jugar. Todo comenzó en el episodio número seis del nuevo “Salvados por la Campana”. En una de las escenas dentro de la preparatoria de ‘Bayside’, dos estudiantes interactúan diciendo:

“Sé a ciencia cierta que el donante de riñón de Selena Gómez era la madre de Justin Bieber. ¡Dios, desearía tener mi teléfono para poder probarlo!”. A lo que una de sus amigas responde “¿Probar qué, que eres una idiota? Era el riñón de Demi Lovato. Son mejores amigas, como tú y yo solíamos ser”.

¡Chaz! Comentarios claramente son demasiado fuertes y totalmente fuera de lugar. Sobre todo, teniendo en cuenta que Selena Gómez no se ha cansado de agradecer a su mejor amiga, Francia Raisa por darle una segunda oportunidad de vida a través del trasplante de riñón. Además de que la protagonista de “Los Hechiceros de Waverly Place”, no tiene nada que ver con la serie original, ni el reboot de ‘Salvados por la Campana’, que literal ahora sí no hubo nadie que los rescatara.

¡Qué higaditos!

El asunto escaló hasta las oficinas de Peackok, extendiéndose por ‘NBCU Universal’ y los productores ejecutivos del programa, quienes queriendo o no, no más remedio que ofrecer una disculpa pública. “Pedimos disculpas. Nunca fue nuestra intención tomar a la ligera el estado de salud de Selena. Hemos estado en contacto con su equipo y haremos una donación a su organización benéfica, ‘The Selena Gómez Fund for Lupus Research’”, dijeron en un comunicado recuperado por Variety.

Desde luego, Selena Gómez, hizo caso omiso tanto de la broma como de las declaraciones de los productores. Pero, quienes no dejaron pasar el desplante, fueron sus fieles y apasionados fans, quienes a través de redes sociales no se cansaron de criticar el mal gusto de los productores y guionistas.

En Twitter llovieron comentarios como “Bromear sobre la enfermedad de alguien, no es gracioso. Es muy cruel e injusto.” O “Salvados por la Campana, eso fue desagradable, Selena casi pierde la vida y las bromas acerca de su trasplante de riñón, no so graciosas”. Las reacciones al capítulo fueron tantos, que Selena Gómez se convirtió en trending topic el pasado 28 de noviembre del 2020. A tal grado que muchos de sus fans preferirán cambiar de canal para ver la nueva serie de la cantante junto a Steve Martin y Martin Short.