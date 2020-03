El domingo 22 de marzo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el cierre de espacios como gimnasios, antros, teatros y cines, esto para evitar la propagación del coronavirus o Covid-19, con el cual este martes 24 de marzo, se anunció entrábamos en la fase 2.

Otros estados adoptaron las mismas medidas. Y es ahora, que Cinépolis se suma al esfuerzo en el país para evitar que aumenten de manera exponencial el número de contagios entre los mexicanos. En un comunicado oficial, esta exhibidora, una de las más grandes en México, anunció el cierre de sus salas en todo el país.

“El mundo está haciendo frente a una de las crisis de salud pública más graves de la última década debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19)… La salud y seguridad de nuestros colaboradores y clientes es lo más importante para nosotros. Por ello, hemos adoptado medidas sanitarias, de concientización y de “distanciamiento social”, y hemos dado seguimiento puntual a las disposiciones y protocolos emitidos por las autoridades de todos los territorios en que operamos“, escribieron.

“La emergencia, sin embargo, nos ha obligado a activar nuevas medidas de contención. En consecuencia, a partir del día de mañana, suspenderemos nuestras operaciones en todo el país hasta nuevo aviso“, anunciaron este martes 24 de marzo. Esto quiere decir, que las salas se cerrarán a partir del miércoles 25 de marzo sin una fecha establecida para volver a abrir.

En las redes sociales de Cinépolis, también dieron a conocer el anuncio, utilizando el hashtag #QuédateEnCasa acompañado de un video donde vemos imágenes de E.T., el extraterrestre, película de Steven Spielberg de 1984, de Siempre a tu lado con Richard Gere de 2009 y Mi pobre angelito de 1990.

Sí, te extrañaremos. Pero es momento de ser héroes y cuidarnos todos #QuédateEnCasa. Encuentra nuestro comunicado oficial en el siguiente link → https://t.co/9rNsXXk8HW pic.twitter.com/CM2DVsyb7l — Cinépolis (@Cinepolis) March 24, 2020

En Estados Unidos, desde hace algunos días se cerraron las salas de cine. Algunas de estas, dependiendo de la compañía, fueron por regiones o zonas, pero la mayoría ya cerraron en todo el territorio. Además, muchas películas han retrasado su estreno por estas mismas razones como lo es Wonder Woman 1984, A Quiet Place Part II, Mulan, Black Widow, entre otras.

Cinépolis cuenta con una plataforma conocida como Cinépolis Klic, en la que se pueden renta y comparar películas que ya se han estrenado en México y otros países. Dependiendo de la demanda, es que es su costo, pero hay títulos desde los 50 pesos por renta, o 200 pesos en la compra. Si eres miembro, las películas valen puntos. Entre su catálogo está Star Wars: The Rise of the Skyalker, Joker, Jumanji: The Next Level, Coco, Once Upon a Time in Hollywood, Doctor Sleep, El rey león en live action, y muchas más.

Puedes leer el comunicado completo de Cinépolis en este enlace.