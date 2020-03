Quentin Tarantino está escribiendo reseñas de cine y nadie lo había notado

Es imposible no nombrar a Quentin Tarantino a la hora de pensar en los mejores directores de la actualidad y probablemente de los últimos años, pues nos ha entregado verdaderas joyas cinematográficas que se han quedado en la cultura popular. Después de filmar su más reciente película, Once Upon a Time… in Hollywood dijo que se retiraría unos cuantos meses para pasar el tiempo junto a su esposa e hijo, pero eso no quiere decir que abandonará por completo su trabajo.

Además de traernos grandes cintas como Pulp Fiction, Kill Bill o Reservoir Dogs, Tarantino es un gran fanático del séptimo arte, tanto así que es dueño de su propio cine, el New Beverley Cinema de Los Ángeles. Ahí, el director proyecta algunas de las películas que lo ayudaron a convertirse en una de las mentes más importantes en la cinematografía actual, aunque también se está dando el tiempo de escribir sobre esas historias que lo marcaron cuando quería dedicarse profesionalmente a esto.

Resulta que un usuario de Reddit –con mucho tiempo al parecer–, se dio cuenta de que Quentin Tarantino ha estado aprovechando estos días alejado de las cámaras y los sets de filmación para aventarse las reseñas de esas cintas que proyecta entre las que destaca la película de kung-fu taiwanesa de 1978, Fatal Needles vs. Fatal Fists, la adaptación de 1974 de Daisy Miller de Peter Bogdanovich y Targets de 1968.

Y como se lo podían esperar, el buen Quentin está reseñándolas como solo un clavado del cine como él podría hacer, escribiendo detalladamente sobre el guión, la trama y con un montón de referencias sobre el manejo de cámaras y la visión de cada uno de estos directores, un verdadero sueño para todos los que piensan dedicarse a la dirección y a la vez tener a la mano las influencias de alguien tan grande en la industria como Tarantino.

Puede que haya decidido descansar su carrera detrás de grandes producciones, pero con esta clase de acciones Quentin Tarantino nos demuestra que jamás podrá dejar al cine ni viceversa. Si quieren checar las reseñas de este directorazo se las pueden aventar justo POR ACÁ y de paso les dejamos a continuación la reciente plática que tuvimos con él sobre su última película, Once Upon a Time.. in Hollywood: