“No verá un centavo”: Quentin Tarantino revela por qué no comparte su fortuna con su mamá

La trayectoria de Quentin Tarantino tiene de todo: una cinematografía excelsa y envidiable, un estilo único que lo diferencia de los demás… y también tiene espacio para la polémica. Como figura hollywoodense, el afamado director también es conocido por su ácida forma de dar declaraciones, de las cuales -literalmente- ni su mamá se salva.

Esto lo decimos luego de que en una reciente entrevista, el hombre detrás de Pulp Fiction reveló que tiene una extraña relación de amor-odio con su progenitora, a quien aparentemente le tiene negado el apoyo económico. ¿La razón? Según lo que cuenta el cineasta, ella nunca le tuvo fe para desempeñarse como guionista.

Quentin Tarantino y las rencillas con su mamá sobre su carrera

Todos conocemos a alguien que estaba dispuesto a perseguir un sueño artístico, pero su familia no estaba de acuerdo con ello. Ya saben, de esas veces que aplican la típica “eso no es un trabajo de verdad” o el “¿de qué vas a vivir?”. Y es comprensible que este tipo de cosas salgan al aire pues hacer una carrera remunerada en algún aspecto artístico, no es nada fácil.

Pero bueno, quizá no está de más dar el beneficio de la duda a esa persona que busca el objetivo. O de lo contrario, puede quedar cierto rencor. Si no, pregúntenle al mismísimo Quentin Tarantino, quien recientemente reveló que algo así le sucedió en su juventud con su mamá.Y vaya que se la cumplió.

En una entrevista para el podcast The Moment de Brian Koppelman, el director de Kill Bill platicó que cuando era chico, regularmente se metía en problemas debido a que dejaba de hacer las tareas y deberes de la escuela por ponerse a escribir guiones. La bronca no solo se la ganó en el aspecto académico pues su madre, Connie Zastoupil, también minimizaba sus intentos por crear historias.

“No verás un centavo…”

Durante su charla con Koppelman, Quentin Tarantino recordó una anécdota en la que ella lo regañó y desestimó su talento como guionista. “En medio de su pequeña diatriba, ella dijo: ‘Ah, y por cierto, esta pequeña ‘carrera de escritura’ -con las comillas con los dedos y todo eso- que estás haciendo, eso se acabó’“, rememoró el cineasta sobre lo que le dijo su madre.

Al parecer, esas frías palabras de su madre alimentaron su deseo por aferrarse al objetivo de convertirse en un escritor y cineasta reconocido: “Cuando ella me dijo eso de esa manera sarcástica, se me quedó en la cabeza y dije: ‘Está bien, señora, cuando me convierta en un escritor exitoso, nunca verá ni un centavo de mi éxito. No habrá casa para ti. No hay vacaciones para ti, ni Elvis Cadillac para mamá. No tendrás nada por eso que dijiste ‘”, contó Quentin (vía The Wrap).

Eso sí, él ha dicho que si bien no le proporciona lujos ni dinero a su mamá de manera constante, sí la ha apoyado cuando ha tenido problemas con el pago de impuestos y cosas por el estilo. Pero bueno, vaya anécdota familiar la que cuenta Tarantino; casi como de película.