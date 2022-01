La nueva sangre contra Ghostface: ¿Quién es quién en la nueva película de ‘Scream’?

Si de algo pueden estar contentos los fans del cine de terror, es que muchas de las franquicias más importantes de este género han regresado en los últimos años. Hay varios ejemplos de lo que estamos hablando; sin embargo, para arrancar el 2022, tenemos de vuelta una de las historias clásicas de miedo que estamos seguros que a muchos les sacó un montón de sustos. Sí, por supuesto que hablamos de Scream, que después de un buen rato en silencio, vuelve y en plan grande.

Como recordarán, fue en 2011 cuando vimos la más reciente película de esta franquicia, la cual para ser honestos no le fue como el estudio esperaba ni tampoco tuvo una gran recepción por parte de los fans. Es por eso que dejaron descansar a todos estos personajes durante un montón de tiempo –10 años para ser exactos–, pero a finales de 2021 nos enteramos que después de muchos rumores, Ghostface y compañía estarían de vuelta con una especie de reinicio que prometía y mucho por varias razones.

‘Scream’ está de vuelta con rostros conocidos y un nuevo elenco

Para empezar, en la quinta película de Scream veremos de regreso a cuatro personajes que fueron sumamente relevantes en las cintas previas: Sidney Prescott, Gale Weathers-Riley, Dewey Riley y Judy Hicks, interpretados una vez más por Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette y Marley Shelton respectivamente. Esto por supuesto que nos emocionó y mucho, pero también fue interesante saber que contaríamos con un nuevo elenco juvenil con nombres que llaman bastante la atención.

Es por eso que antes de que vean la nueva cinta de Ghostface y compañía en el cine, y para que no lleguen en blanco a la sala de cine, por acá les contaremos quién es quién en esta historia. Pero en esta ocasión dejaremos de lado a Sidney, Gale, Dewey y compañía, solo nos enfocaremos en los rostros que se unen al elenco y que seguramente sus personajes los dejarán con el ojo cuadrado (y probablemente se identifiquen con ellos)… ¿están listos? Ahí vamos.

Melissa Barrera – Samantha Carpenter

Para empezar tenemos a la protagonista de esta nueva película de Scream, ni más ni menos que Samantha Carpenter. A esta chica la interpreta la actriz mexicana Melissa Barrera –a quien recientemente vimos en la adaptación cinematográfica de In The Heights–, y la verdad es que es muy poca la información que se tiene sobre ella, pero nos han dejado muy claro que hay un misterio enorme y que probablemente esté ligada al Ghostface original. No la pueden perder de vista porque obviamente será muy importante.

Jack Quaid – Richi Kirsch

Por supuesto que Jack Quaid fue uno de los nombres que nos llamó la atención dentro del nuevo elenco de Scream, porque nos ha emocionado verlo recientemente como Hughie en The Boys de Amazon Prime Video. Pero en esta película le da vida a Richi Kirsch, quien tiene algo que ver con Samantha Carpenter y junto a los viejos integrantes del reparto junto a la nueva sangre, jugará un papel relevante para acabar con Ghostface pero… ¿sobrevivirá? Ya lo veremos.

Dylan Minnette – Wes Hicks

Claro que no podíamos dejar de lado a Dylan Minnette –a quien estamos seguros que muchos recuerdan por interpretar a Clay Jensen en 13 Reasons Why? y por ser el vocalista de Wallows–. En esta ocasión, Dylan da vida a Wes Hicks, el hijo de ni más ni menos que Judy Hicks (quien ahora es la sheriff de Woodsboro) y a pesar de que se ve que conoce a Ghostface y tiene en mente qué es lo que hay qué hacer para no llamar su atención, parece ser un blanco perfecto para este icónico asesino.

Jenna Ortega – Tara Carpenter

En la nueva película de Scream juntaron a varios talentos juveniles que seguramente han visto en otras producciones. Tal es el caso de Jenna Ortega, que apareció en la segunda temporada de You, pero ahora la vemos como Tara Carpenter, la hermana de Samantha que se encuentra en peligro luego de ser uno de los primeros blancos de Ghostface. A partir de ese momento se desencadenan todos los hechos de la cinta, así que como verán, sin ella prácticamente nada de esto sería posible.

Jasmin Savoy Brown – Mindy Meeks-Martin

El talento juvenil –así como en las entregas previas de Scream– es muy importante para el desarrollo de la trama, y en la nueva película esto no es la excepción. Y es el turno de hablar de Jasmin Savoy Brown (que seguramente vieron en Yellowjackets de Showtime y The Leftlovers de HBO), quien da vida a Mindy Meeks-Martin y sí, por su apellido podrán adivinarlo, tanto ella como su hermano Chad son sobrinos de Randy Meeks, así que probablemente jugarán un papel importante contra Ghostface.

Mason Gooding – Chad Meeks-Martin

Y si ya estamos hablando de Mindy, no podemos dejar pasar a Chad. En Scream, Mason Gooding –hijo de Cuba Gooding Jr. y que ha tenido papeles en Booksmart de Olivia Wilde o Love, Victor de Hulu– interpreta a este personaje, el cual nos muestran como un jugador de fútbol americano que podría ser sospechoso de iniciar los asesinatos. El hecho de que presuntamente esté detrás de los últimos asesinatos sería impresionante, pero daría pie a una larga teoría de que su tío Randy es en realidad Ghostface, pero ya lo confirmaremos.

Mikey Madison – Amber Freeman

Nos acercamos a la recta final, pero no podemos dejar de lado al resto del elenco juvenil que probablemente podrían ser víctimas de Ghostface en la nueva película de Scream. Ahora toca el turno de contarles sobre Amber Freeman –interpretada por la actriz Mikey Madison que ha tenido papeles en series como Better Things de FX–, de quien no tenemos mucha información pero curiosamente tiene ropa similar a un personaje que ya hemos visto en esta franquicia y que no acabó bien, ¿será que llegará al final de la cinta?

Sonia Ben Ammar – Liv McKenzie

Como ya lo habrán notado, el girl power se hará presente en la quinta película de Scream, con un montón de personajes femeninos interesantes. Una de ellas es Liv McKenzie –a quien Sonia Ben Ammar le da vida–, quien a pesar de que no sabemos exactamente cuál será su papel dentro de la trama (y mucho menos a la hora de enfrentarse a Ghostface), forma parte del grupo de jóvenes que son acosados por este icónico asesino y que seguramente, tendrá un encuentro de miedo con él.

Kyle Gallner – Vince Schneider

Para terminar, les platicaremos sobre Vince Schneider –interpretado por Kyle Gallner, que ha aparecido en proyectos menores como Wet Hot American Summer, The Shield, Outsiders y Ghosts of War–, a quien veremos en la nueva película de Scream como el bully y el chico malo de la historia. Aunque eso sí, no tenemos idea de cómo se relacionará con los demás personajes juveniles, pero probablemente no sobreviva hasta el final y quizá sea una de las víctimas de Ghostface.