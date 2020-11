QUIZ: Mads Mikkelsen y los actores que podrían reemplazar a Johnny Depp como Grindelwald

¿Quién podría ser el nuevo Grindelwald? He ahí el dilema…

Mads Mikkelsen, actor danés que recordamos por protagonizar Hannibal, haber sido el primer villano de James Bond (de Daniel Craig) en Casino Royale, el antagónico del doctor Stephen Strange en Doctor Strange y desde luego, por su enorme actuación en Hunt de Thomas Vinterberg. En pocas palabras, uno de los mejores actores de su generación.

Y para rematar, Mikkelsen recibió críticas positivas por su protagónico en Another Round, su nueva colaboración con Vinterberg que se estrenó durante el Festival Internacional de Cine de Toronto. Acá les dejamos nuestra reseña de esta cinta.

Y justamente lo mencionamos porque el martes 10 de noviembre, Variety reveló que andaba en pláticas para tomar el personaje de Gellert Grindelwald en la tercera entrega de Animales Fantásticos.

De Johnny Depp a Mads Mikkelsen

Como recordamos, hace unos días Johnny Depp “renunció” a esta producción. Pero para entender bien todo y analizar quién podría ser el actor ideal para este personaje, acá les dejamos un brevísimo resumen del caso:

–En 2018, The Sun publicó un artículo donde decía que Johnny Depp era un “golpeador de esposas”, esto a raíz de las acusaciones que Amber Heard, su exesposa, hizo sobre su relación y matrimonio con Depp. La actriz aseguró que fue víctima de violencia física y psicológica.

-Depp, desde luego, negó las acusaciones y demandó a The Sun y su editor, Dan Wootton, en una corte en el Reino Unido.

–En julio de 2020, se llevó a cabo el juicio donde la defensa de The Sun llevó a Amber Heard para testificar en contra de Depp, al mismo tiempo que mostró pruebas de que “no mintieron” al decir que el actor era un “golpeador de esposas”. Por su parte, el equipo de Depp mostró evidencia de que Heard también había sido violenta en la relación.

–El 2 de noviembre de 2020, un juez falló a favor de The Sun, y dijo que la evidencia que se presentó, mostraba que las palabras del tabloide eran “substancialmente ciertas”.

–El 6 de noviembre de 2020, Johnny Depp publicó un comunicado en el que agradeció las muestras de apoyo y dio a conocer que Warner Bros. le pidió renunciar al personaje de Grindelwald en Animales Fantásticos 3.

-Algunos usuarios de redes sociales y fans de Depp, pidieron que dadas las circunstancias, Amber Heard debía salir de la producción de la segunda entrega de Aquaman donde interpreta a Mera.

-El martes 10 de noviembre de 2020, se reveló que Johnny Depp recibirá su salario completo por Animales Fantásticos 3 a pesar de no aparecer en la película. Y el mismo día, se mencionó el nombre de Mads Mikkelsen para tomar el personaje.

¿Quién más podría tomar el personaje de Grindelwald?

Ahora bien. La pregunta es: ¿Por qué diablos no seleccionan a Colin Farrell? El actor irlandés tomó el personaje de Grindelwald en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos en 2016. Grindelwald utilizó el encantamiento Revelio para esconder su verdadera identidad que, en realidad, es el rostro de Johnny Depp.

Farrell no podrá regresar a este personaje por cuestiones de agenda. Actualmente se encuentra en la producción de The Batman donde dará vida a The Penguin junto a Paul Dano como The Riddler, Zoë Kravitz como Catwoman y Robert Pattinson como Bruce Wayne, entre otros. The Batman tiene una fecha de salida para marzo de 2022 mientras Fantastic Beasts 3 saldrá en el verano de ese mismo año.

Colin Farrell queda fuera de la jugada. Sin embargo, el nombre de Mads Mikkelsen suena de maravilla. Como mencionamos, es un gran actor, y ha asumido a lo largo de su carrera diversos personajes, entre los más destacados como villanos. Por lo que su participación como Grindelwald no suena descabellada, sino todo lo contrario.

Algunos otros nombres han sonado con mucha fuerza para aparecer en esta película, por lo que nos armamos un quiz para que decidan quién es el actor ideal o simplemente a quién les gustaría ver como Gellert Grindelwald junto al elenco conformado por Eddie Redmayne, Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller, Dan Fogler, y más.