Cine giallo y horror corporal: ¿Por qué debes ver ‘Malignant’ de James Wan?

La úlitma película de terror de James Wan fue The Conjuring 2 en 2016, lo cual se refleja en varios años de asuencia en donde se dedicó a producir cinco películas de esta franquicia más otras producciones como Jigsaw, la cuarta entrega de Insidious, Spiral, Mortal Kombat, entre muchas otras. Pero este año vuelve como director, productor y guionista de Malignant. (AQUÍ el tráiler).

Malignant es una idea original de Wan e Ingrid Bisu desarrollada junto a Akela Cooper. Aquí conocemos a Madison, una mujer que pierde a su esposo y a su bebé tras ser víctimas de un evento aparentemente sobrenatural. Después de esto comienza a tener visiones en tiempo real de sangrientos eventos en manos de un ente que se hace llamar Gabriel.

Para quien no ha visto la cinta, la cual ya se estrenó, han de saber una cosa, y es que Wan no sólo vuelve a la dirección de un género que ha ayudado a construir en el nuevo milenio, sino Malignant representa un regreso a sus raíces en el que apela a sus mayores influencias. Así que acá les contamos 5 cosas grandiosas de Malignant por las cuales vale la pena verla.

Influencias del cine giallo

No siempre es reconocida la influencia de los maestros del horror con el giallo cinema. Pocas veces comprendemos su presencia en el trabajo de muchos directores que no creeríamos cercanos como Martin Scorsese, pero lo que es innegable es su presencia en el género de terror a lo largo de los años.

James Wan es uno de los cineastas que más han mencionado a Mario Bava y Dario Argento como sus mayores ifluencias desde Saw. Pero Malignant es el mejor y más claro ejemplo en todos los aspectos de su producción. Desde la fotografía, la edición y la música (la forma en la que la utiliza). Pero donde es más claro, es en el desarrollo de la protagonista Madeline, una scream queen que evoca a Anita Strindberg y Edwige Fenech.

Horror corporal

Otra de las influencias de James Wan para Malignant, sin duda, es el cine de David Cronenberg, uno de los más grandes exponentes del horror corporal que inició con Shivers en 1975. El director canadiense siempre ha comprendido que el cuerpo es político, por lo que sirve como un vehículo para contar historias grotescas, sexuales y que revelan la una crisis se identidad.

Y estos tres factores también están presentes en Malignant. Gabriel (sin spoilers) es un ente que en un principio no comprendemos si se trata de un ser sobrenatural o algo real con cualidades superiores. Pero lo que es cierto es que se ve grotestco: una melena negra y larga en el rosto con un cuerpo que parece estar a la inversa. Gabriel tiene una enorme sed de venganza, por lo que es el autor de incontables asesinatos que se fan de manera brutal hasta llegar al objetivo que es Madeline.

La transformación de Gabriel en Malignant es también una de las partes que más nos rememoran al cine de Cronenberg entre sus más grandes filmes como The Fly (la única cinta del canadiense en llevarse un Oscar), Rabid o The Brood.

La música de Joseph Bishara

Para Malignant, James Wan trajo de vuelta a algunos de sus más cercanos colaboradores en los últimos años. Sin embargo, el nombre que más nos llama la atención es el de Joseph Bishara, compositoy productor musical que ha colaborado con bandas y artistas como Marilyn Manson o Nine Inch Nails.

Pero lo recordamos más por sus contribuciones en el cine al haber trabajado en el score de películas como The Conjuring, The Conjuring 2, The Conjuring 3, Annabelle, Insidious, Insidious Chapter 2, Insidious Chapter 3, todas producidas y/o dirigidas por James Wan. Como les platicamos, Bishara es el encargado del score de Malignant, uno de los puntos más destacables de esta producción.

También habríamos de mencionar el diseño sonor y la edición de sonido junto al trabajo musicial, pues parecen ir de la mano en unas constantes rupturas narrativas patrocinadas por el sonido y la música, no por los elementos visuales.

Una idea original

Apostarle a una idea original es algo sumamente arriesgado. Sobre todo en medio de una industria que busca seguridad en historias y personajes ya conocidos para las audiencias. ¿Funciona? Sí, bastante, y James Wan lo sabe perfectamente al ser la cabeza de tres de las franquicias más exitosas de terror del siglo XXI: Saw, Insidious y The Conjuring.

Malignant no tiene nada que ver con algo que Wan haya hecho con anterioridad, ni siquiera el origen de la historia viene de elementos de la realidad como lo fue la creación de Jigsaw o lo que hemos visto con los Warren. Malignant, Madeline y Gabriel son 100 por ciento originales, y en realidad, se trata de un proyecto sumamente personal del director.

El desarrollo de la idea la trabajó junto a Ingris Bisu, pero surgió de una historia que Wan tenía en mente desde hace unos años. Entre 2011 y 2012, Wan publicó su novela gráfica titulada Malignant Man sobre un sujeto que descubre que el tumor que tiene no es de cáncer, sino de un parásito que de alguna manera le otorga poderes.

Esta historia se relaciona con Malignant en algunos puntos muy específicos como el tema del parásito y los poderes. Pero no les contaremos más. Sólo reforzar la idea que se trata de una idea original y eso siempre se agardece sea cual sea el resultado.

Una historia similar a la de ¿Frozen?

Madeleine es una mujer que vive con un marido que la violenta constantemente y que la ha obligado a separarse de su familia, sobre todo de su hermana Sydney (Maddie Hasson). Durante todo el filme, después de los trágicos eventos en los que Madeleine pierde a su bebé y a su esposo, consolida su relación con Sydney.

James Wan ha mencionado que Malignant es como “la versión de horror de Frozen“. Sí, nos referimos a la película animada de Disney en la que dos hermanas que estaban alejadas, se unen a partir de un evento que podría destruir a su familia y a su lugar de origen. Pensándolo así, todo toma sentido. Desde luego, sólo es una manera de describirir la relación entre las hermanas y no tiene nada que ver la historia de Elsa y Anna.