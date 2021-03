Lo peor de Hollywood: ¡Estos son los nominados a los premios Razzie 2021!

La temporada de premios comenzó con una ceremonia atípica en los Golden Globes durante febrero y se alista para cerrar con broche de oro cuando se lleven a cabo los Oscar a finales de abril… Pero antes, la industria cinematográfica hará una parada en la ya acostumbrada y nada digna entrega de los Razzie.

Como cada año, los premios Golden Raspberry se alistan para ‘reconocer’ a las peores películas, actores y actrices, directores y guionistas del año en Hollywood. Este viernes, los ‘anti-Oscar’ ya dieron a conocer a los desafortunados nominados (y vaya que está reñido el asunto).

Los Razzie 2021

No todo es color de rosa en la industria del cine. En los meses previos a la temporada de premios, tuvimos producciones destacadas como Nomadland, The Trial of the Chicago 7 o Judas and the Black Messiah, pero también hubo otras que nomás no la armaron y que hasta eran incómodas de ver.

Por eso es que los Razzie una vez más se encargarán de hacer el trabajo sucio este año para coronar a lo peor de Hollywood. La Golden Raspberry Award Foundation sabe que el 2020 no fue precisamente bueno -en ningún sentido-, así que la edición de este 2021 buscará “dar al mundo una idea de lo que salió mal mientras el planeta estaba bloqueado”, se lee en el comunicado recogido por Variety.

Y como se trata de una premiación a lo más desagradable del momento, los organizadores también otorgarán el Special Governors Award para reconocer al 2020 como el peor año de la historia. “Los cofundadores de The Golden Raspberry Awards coinciden en que, con toda la enfermedad, la decepción y el desastre que plagaron este último año, es necesario un premio especial“, mencionan en el anuncio.

Ellos son los nominados a los premios Razzie 2021

Por supuesto, esta no será una premiación común y tendrá algunos detalles interesantes –con todo y lo chusco que suelen ser–. Los Razzie de este año son liderados por la película polaca 365 Days que tiene seis nominaciones, convirtiéndose en el primer contendiente de una película extranjera que encabeza el acto.

Además, Robert Downey Jr aparece entre los contendientes a Peor Actor por Dolittle, donde se aventará un ‘quien vive’ con Adam Sandler (Hubie Halloween) como los nombres fuerte de la categoría. Para Peor Actriz, Anne Hathaway aparece por partida doble debido a sus actuaciones en The Witches y The Last Thing He Wanted.

Y las sorpresas no acaban porque incluso Rudy Giuliani, el ex alcalde de Nueva York que apareció involuntariamente en Borat Subsequent Moviefilm, está considerado a Peor Actor de Reparto. ¿Lo ganará? Las predicciones dicen que es el favorito (jejeje). Te dejamos a continuación las categorías y los nominados.

La entrega de los Razzie se hará el 24 de abril, un día antes de los Oscar. Ahí nada más para que vayan haciendo sus predicciones en esta entrega.

Peor Fotografía:

365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

Peor Actor:

Robert Downey Jr por Dolittle

Mike Lindell por Absolute Proof

Michele Morrone por 365 Days

Adam Sandler por Hubie Halloween

David Spade por The Wrong Missy

Peor Actriz:

Anne Hathaway por The Last Thing He Wanted y The Witches

Katie Holmes por Brahms: The Boy II y The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson por Music

Lauren Lapkus por The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka por 365 Days

Peor Actriz de Reparto:

Glenn Close – Hillbilly Elegy

Lucy Hale – Fantasy Island

Maggie Q – Fantasy Island

Kristen Wiig – Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler – Music

Peor Actor de Reparto:

Chevy Chase – The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani – Borat Subsequent Moviefilm

Shia LeBeouf – The Tax Collector

Arnold Schwarzeneggar – Iron Mask

Bruce Willis – Breach, Hard Kill y Survive the Night

Peor Pareja en Pantalla:

Maria Bakalova y Rudy Giuliani – Borat Subsequent Moviefilm

Robert Downey Jr y su poco convincente acento galés – Doolittle

Harrison Ford y ese perro de CGI que se ve exageradamente falso – Call of the Wild

Lauren Lapkus y David Spade – The Wrong Missy

Adam Sandler y su desagradable voz – Hubie Halloween

Peor Director:

Charles Band – All 3 Barbie

Barbara Bialowas y Tomasz Mandes – 365 Days

Stephen Gaghan – Dolittle

Ron Howard – Hillbilly Elegy

Sia – Music

Peor Guion:

365 Days

All 3 Barbie & Kendra Movies

Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly Elegy

Peor Remake o Secuela:

365 días

Dolittle

Fantasy Island

Hubie Halloween

Wonder Woman 1984