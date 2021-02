A pesar de la pandemia de COVID-19 que sigue presente en nuestro país, este 3 de febrero se dieron a conocer los nominados a los Golden Globes 2021. Una ceremonia que celebra y premia a lo mejor del cine y la televisión y que como año, se encarga de dar el banderazo a la temporada de premios que será muy atípica este año.

Cintas como The Trial of the Chicago 7, de Aaron Sorkin; The Father, de Florian Zeller y One Night in Miami, de Regina King son algunos de los títulos que recibieron una nominación este año. En el mundo de las producciones de TV ese también es el caso de The Mandalorian, The Crown, Emily in Paris, Lovecraft Country, Ozark, Ratched, entre otras.

Los Golden Globes 2021 se realizarán en los próximos días

La ceremonia de los Golden Globes se realizará el próximo 28 de febrero de 2021 a las 7 de la tarde (hora de México). Un evento que será presentado por Tina Fey y Amy Poehler, y que este miércoles dio a conocer la lista de películas y producciones de televisión que competirán por llevarse una de las afamadas estatuillas a casa.

Sin duda los Golden Globes de este 2021 serán únicos en su tipo, pues será la primera vez donde la ceremonia de premios tendrá que adaptarse a los protocolos y restricciones que ha dejado la emergencia sanitaria del COVID-19. Una pandemia que comenzó alrededor de marzo de 2020 en varios países de América y que el año pasado permitió que la premiación se llevara de manera normal.

Y las nominaciones causaron bastante revuelo

Pero bueno, las nominaciones a los Golden Globes 2021 hicieron que varios de nosotros madrugáramos con tal de conocer los nombres y producciones que fueron elegidos para contender en la ceremonia de este año. Algo que por supuesto causó reacciones de todo tipo en internet, pues la lista de este año dejó varios sentimientos encontrados.

Si no nos creen, entonces les dejamos a continuación las reacciones que han dejado los Golden Globes (por si se identifican con ellas):

Obvio q en este momento empiezo a revisar los listados de nominados y planifico q me falta por ver #GoldenGlobes pic.twitter.com/ljDgFCi6Lx — Carito (@every_caro) February 3, 2021

Chloé Zhao. Emerald Fennell. Regina King. Por primera vez en la historia de los #GoldenGlobes, tenemos a TRES mujeres nominadas a Mejor dirección. pic.twitter.com/epIT2SHFnl — Fran Medina (@_franmedina) February 3, 2021

Anya Taylor-Joy con doble nominación a los #GoldenGlobes En cine por #Emma, en series por #TheQueensGambit pic.twitter.com/q9LSm6Xxqm — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) February 3, 2021

Ver a ‘The Mandalorian’ nominada a Mejor Serie Drama en los Globos de Oro me anima y mucho 🥰🥰🥰 #GoldenGlobes pic.twitter.com/ig7LyWa9hl — Juan Arcones (@juanarcones) February 3, 2021

¿Alguien me explica por qué “Mrs. America” solo cuenta con una nominación y “The Undoing” con cuatro? Gracias. #GoldenGlobes pic.twitter.com/H1Ccu5kEBK — Iñaki (@InakiMayora) February 3, 2021

Yo tras ver las nominaciones a los #GoldenGlobes pic.twitter.com/pUbF3QYxbz — Lucía (@_lucilu_) February 3, 2021

ANYA TAYLOR-JOY DOS NOMINACIONES. Emma y Gambito de Dama. Todo bien. #GoldenGlobes pic.twitter.com/MyCPvcagSs — Marta Paris (@mprsgdy) February 3, 2021

Anya Taylor-Joy con doble nominación en los globos de Oro por The Queen’s Gambit y Emma, pic.twitter.com/pUXMmmUuE3 — 🐲🪐🌙 (@SmilingClarke) February 3, 2021

How tf y’all let James Corden get nominated for The Prom but not Meryl Streep #GoldenGlobes pic.twitter.com/znv77yUCbg — m (@xavierplympton) February 3, 2021