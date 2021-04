Cris Valdés y las reacciones que nos dejó el tercer episodio de ‘Luis Miguel: La Serie’

Aunque este domingo fue la ceremonia de los premios Oscar, muchos de nosotros nos tomamos el tiempo de ponernos al corriente con nuestra serie favorita del momento: la de Luis Miguel. Y vaya que nos llevamos muchas sorpresas en este nuevo episodio, pues conocimos una etapa llena de frustración en la carrera de Micky.

Y es que desde el principio vimos la obsesión que Micky se hizo gracias a su rivalidad con Cris Valdés, un cantante que la está rompiendo y quien le hace sentir pasos en la azotea. Pero también, fuimos testidos del cómo fue que Luismi volvió a tener contacto directo con su hija Michelle Salas, después de 11 años de ausencia.

El tercer episodio de ‘Luis Miguel: La Serie’ tuvo muchísimo drama gracias a Michelle y Cris Valdés

Otro de los puntos importantes, y que sin duda nos dejó con la boca abierta y el ojo cuadrado, es el hecho que al parecer desata la ruptura personal entre Luis Miguel y su hermano Alex Basteri, quien en una noche (y orillado por el amor) toma el auto de su hermano y tiene un accidente en Reforma. Algo que Luis Miguel no toma muy fácil.

Como pudimos ver al final del capítulo, Luis Miguel hace escoger a su hermano sobre el seguir sus órdenes para poder disfrutar de su dinero, o tomar sus propias decisiones y que Alex deba sobrevivir por sus propios medios. La decisión no es la que él espera y no sólo eso, sino que parece traerle broncas con Sergio, su hermano menor.

Pero también nos dejó memes y reacciones, como cada domingo

Como era de esperarse, el amor no quedó fuera de este tercer capítulo. Al menos no con la presencia de Paola, la nueva conquista de Luis Miguel (que no tenía mucho de haber terminado con Erika Camil) y quien nos tuvo a todos buscando en Google quién era en la vida real y cómo conoció a nuestro ‘Sol de México’.

Ese es el resumen a grandes rasgos de este tercer capítulo que, al igual que los primeros dos de esta segunda temporada, nos han dejado con varios memes y reacciones (donde ahora sí Micky no se lleva algún tipo de compasión, tssss). Obvio se las dejaremos a continuación para que tengan un tema de conversación pa’ mañana:

Luis Miguel cada que ponen: No podrás de Cristian Castro #LuisMiguelLaSerie#LuisMiguelLaSerie2 pic.twitter.com/niwQcXdTQt — El Buki Correlón 2.0 (@carlosolis52) April 26, 2021

#LuisMiguelLaSerie2 Suave fue escrita para ganarle a Cristian Castro cómo fue eso pic.twitter.com/ywp3PdVV9W — Yaneth (@yanethmarjmnz) April 26, 2021

Mi familia en la cena de navidad:#LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/9VTL8REGF2 — Jefe Lara (@LaraJefe) April 26, 2021

Alex después de agarrar el carro de Luis Miguel y accidentarse#LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/sQy95Uy4WR — Papi LuisMi (@iPapiLuisMi) April 26, 2021

Me están diciendo que Luismi y Cristian Castro no eran amiguis #LuisMiguelLaSerie2 pic.twitter.com/ODvdKiTQ0F — Lu (@Lu_SaAg) April 26, 2021