¡¿Con la niñera?! Así las reacciones al cuarto episodio de ‘Luis Miguel: La Serie’

Desde hace unos cuantas semanas, la llegada del domingo sólo nos hace pensar una cosa: que ya hay nuevo capítulo de Luis Miguel: La serie en Netflix. Y a su vez, la llegada de un nuevo episodio de la historia protagonizada por Diego Boneta nos hace pensar que se vienen hartas reacciones y memes.

Lo que nos dejó el cuarto episodio de ‘Luis Miguel: La Serie’

Oh claro que sí, este domingo no fue la excepción luego del estreno del cuarto capítulo de la serie que narra la vida (con un poquito de ficción) de Luis Miguel, donde nos dejaron con la intriga de la posible relación entre Michelle Salas y el manager de Luismi, y donde la grabación del video de “Ayer”, fue el evento alrededor del cual giró la mayor parte de la trama.

Y es que seguramente recordarás que en el último capitulo de Luis Miguel: La serie, vimos como nuestro Micky se ponía verde cada vez que escuchaba una canción de Cris Valdés (Cristian Castro), o cuando alguien se atrevía a hablar bien de él en su presencia.

Eso orilló al “Sol de México” a buscar pegar otra vez con nuevas rolas, y “Ayer” fue una de las canciones que produjo con Kiko Cibrián para ello, la cual fue lanzada en el álbum Aries, en 1993. En dicho material también escuchamos joyas como “Hasta que me olvides” (que no te hagas, tú tampoco has parado de escucharla desde que salió en la serie), “Suave” y “Qué nivel de mujer”.

La niñera se robó el show

En fin, el chiste es que Luis Miguel le invirtió chido al video de esa canción y es por eso que fue una parte central de este nuevo capítulo. Ah pero eso sí, quizá el detalle que más se robó la atención de la audiencia, fue cuando la pequeña Michelle se pierde en el set mientras su padre andaba un poco “o-cu-pa-do” en cosas que, para ese momento, le resultaron más importantes.

Este episodio también nos dejó conocer el origen del famoso vino de Luis Miguel y, más importante y doloroso aún, que quizá estemos viendo los últimos momentos del querido Hugo López.

Pero bueno, bueno, no se hable más. No queremos arruinarte el cuarto capítulo de Luis Miguel: la serie por si aún no lo has visto, así que mejor vamos directo con las reacciones y memes que nos dejó luego de su estreno:

Luis Miguel: Este libro me lo leía mi mamá cuando era niño… Yo automáticamente:#LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/9io2vWcybZ — (@anacerrvantes) May 3, 2021

Michelle Salas enterándose porque no encontraba a su papá el día de la grabación del videoclip de “Ayer”#LuisMiguelLaSerie Luismi #LuisMiguelLaSerie2 pic.twitter.com/3f9BB0VtcI — Kharma DuArte (@KharmaDuArte) May 3, 2021

La carita de Michelle viendo a Luis Miguel grabando el video #LuisMiguelLaSerie #LuisMiguelLaSerie2 pic.twitter.com/pauZtPzwLS — ⚠️ (@BibbitWho) May 3, 2021

Luis Miguel por lo menos perdió a Michelle Salas porque estaba cogiendo con la niñera esa buenísima Mis papás me perdían cuando andaban comprando el jamón en Chedraui #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/3ND4ScR1mE — Danydrugs (@DanydrugSS) May 3, 2021

El libro que Marcela le leía a Luis Miguel, y todos en esa escena fuimos algo así #LuisMiguelLaSerie #LuisMiguelLaSerie2 pic.twitter.com/nLU2dwKQqO — Luis Miguel Mx ☀️ (@LuisMirreyMx) May 3, 2021

Michelle perdida en el set // Luis Miguel#LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/q1qdLvH7KY — Jefe Lara (@LaraJefe) May 3, 2021

En ocho días vamos a estar la lloradera, no creo que Huguito nos dure mas tiempo. #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/jHT0nc57Ms — Ali (@Cooper_sn) May 3, 2021

Hora de ir preparando mis lagrimas para la muerte de hugo en el siguiente capitulo de Luis Miguel.#LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/JROZJ7Pasw — Jefe Lara (@LaraJefe) May 3, 2021

Esa gente que no está viendo #LuisMiguelLaSerie , ¿de qué habla en sus reuniones? — Diana García (@Superdian) May 3, 2021

descripción gráfica cada que veo un capítulo d ela serie #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/0DDn6y9IXS — nayeli (@lovebugskz) May 3, 2021

El libro de Marcela y la metástasis de Hugo have me like…#LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/ahQ2GBbS2a — Lord Frank Dark (@LordFrankDark) May 3, 2021

Ahora Michelle sabe por qué la nana no la estaba cuidando #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/9I1AL7OTAR — Maura Moon (@MauraMoonstarr) May 3, 2021