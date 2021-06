¡Volvió nuestro villano favorito! Así reaccionó el internet al estreno de ‘Loki’ en Disney+

Sin duda, Disney+ está ampliando su ya enorme catálogo de series y películas. A pesar de que nos encantan los clásicos, la verdad es que emocionan todas las producciones originales que han lanzado en los últimos meses, sobre todo las que tienen que ver con el universo cinematográfico de Marvel. Ya vimos WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier, pero ahora toca el turno de un personaje muy querido, Loki.

Este fue uno de los proyectos que se anunciaron cuando lanzaron el servicio de streaming, y la verdad es que hizo pegar un grito de felicidad a los fanáticos del MCU, No solo porque veríamos una vez más al medio hermano de Thor luego de los sucesos de Infinity War y Endgame, también porque significaba el regreso de Tom Hiddleston a este papel que lo catapultó a nivel mundial y que muchas personas quieren a pesar de ser un villano.

Por fin se estrenó ‘Loki’ en Disney+

En un principio no sabíamos lo que veríamos en Loki, pero conforme Disney fue soltando detalles nos dejaron muy claro que esta historia sería un viaje para el ‘Dios de las mentiras’. Pero todas nuestras dudas se despejaron cuando apareció el tráiler de la serie, donde veremos a nuestro protagonista intentando recomponer la línea temporal que modificó desde que robó –una vez más– el Teseracto en la última película de Avengers.

Luego de mucha anticipación y de adelantar la fecha de lanzamiento en su plataforma para el 9 de junio, por fin ya llegó a nosotros el primer episodio de esta producción y sin caer en spoilers, les decimos que es un gran inicio para una historia que pinta para ser grandes en el MCU, que servirá para cerrar y presentarnos nuevas tramas, y donde tendremos chance de ver la evolución de este personaje. Un proyecto muy completo.

Por supuesto que el internet reaccionó a esta serie

Como era de esperarse y tras una larga espera, miles de personas se desvelaron para ser de los primeros en echarse el primer episodio de Loki en Disney+. Y sí, las reacciones desde temprano no se hicieron esperar, pues muchos estaban emocionados no solo por volver a ver a Tom Hiddleston interpretando a este villano/antihéroe tan querido, también por la trama que nos presentaron y que se ve que será toda una locura.

Pero sobre todo, muchos quieren que Disney o Marvel les paguen la terapia con el psicólogo porque lo que vimos en este capítulo fue muy fuerte y nos demostró que el ‘Dios de las mentiras’ también tiene corazoncito y en sí, parece que después de todo lo que ha pasado a lo largo de los años y películas, no es tan malo como nos lo han pintado. Pero basta de hablar, a continuación les dejamos los mejores memes y reacciones que nos dejó el lanzamiento de la serie.

– ¿Por qué tan elegante, Homero?

– Hoy se estrena la serie de Loki, muchacho#Loki pic.twitter.com/sZw0vSYWiv — Karen Daniela (@_kareen95) June 9, 2021

Preparadísimo para el episodio de Loki de hoy #Loki pic.twitter.com/zoLfwWj5J5 — Hot Acor Summer (@Acor1597) June 9, 2021

#loki yo al principio yo al final

del episodio pic.twitter.com/qUGzvibPUj — ʟᴇɴᴀ. ४ (@crimsonkursed) June 9, 2021

ya terminé de ver #Loki no estoy bien pic.twitter.com/q3KTV0TIFJ — gisley (@saintbxcky) June 9, 2021

Ya he visto el primer episodio de Loki y NO VEO LA COMEDIA, QUIEN DIJO QUE ERA DE COMEDIA?! #Loki pic.twitter.com/GosPznqOjM — Nerea | LOKI (@Nerea_KAZ) June 9, 2021

Imaginando que la pandemia nomás fue un error en la línea #loki pic.twitter.com/4YDNEriFQR — Zus (@Zuuus_) June 9, 2021

#Loki

la fase cuatro de Marvel resumida: todos necesitas terapia urgente pic.twitter.com/pBNFNfRe4Q — Kiara / loki era (@wandaucm) June 9, 2021

Efectivamente yo a las 4 am después de terminar el primer capítulo de #Loki pic.twitter.com/vuOvi5LyZE — ADAUG⚡ (@AdaugRex) June 9, 2021

mi emoción al ver el primer capitulo de #Loki pic.twitter.com/9vgMyF7OiC — BalmaPedia (@BalmaPedia) June 9, 2021

BUENOS DÍAS, ES HOY ES HOY #Loki

pic.twitter.com/BcMStOGgZ3 — Ale ☾ | LOKI SPOILERS (@agirlanyone) June 9, 2021

Yo entrando a Twitter antes de ver el primer capítulo de Loki#Loki pic.twitter.com/2yau5UGNa1 — Dami Contreras (@Dam_DRM) June 9, 2021