Sigue el debate: Recaudan firmas para ‘descancelar’ a Pepe Le Pew

Oh no, aquí vamos de nuevo… Vaya revuelo que causó el personaje animado de Pepe Le Pew en las últimas semanas. Y es que el conocido zorrillo de la saga de Looney Tunes, Merrie Melodies, fue cancelado por el internet gracias a una columna escrita por Charles Blow en el New York Times, donde habla sobre cómo ‘Pepe Le Pew’ normaliza la cultura del acoso y el abuso.

A principios de marzo Blow escribió una columna donde celebraba la cancelación de varios libros del Dr. Seuss, los cuales fueron retirados por tener imágenes y connotaciones racistas. En su escrito, el columnista aprovechó para sugerir que Pepe Le Pew y Speedy Gonzales también fueran funados, pues supuestamente fomentan la violación y el racismo.

Hace unos días Pepe Le Pew fue cancelado

“Algunas de las primeras caricaturas que puedo recordar incluyen a Pepe Le Pew, quien normalizó la cultura de la violación; Speedy Gonzales, cuyos amigos ayudaron a popularizar el estereotipo corrosivo de los mexicanos borrachos y letárgicos; y Mammy Two Shoes, una criada negra corpulenta que hablaba con fuerte acento”, escribió Charles Blow en su columna que generó opiniones encontradas.

Y es que mientras algunos celebraban el hecho de que alguien señalara que dichos dibujos animados estaban mal, la generación de cemento se enojó y afirmó que los jóvenes de ahora ya no aguantan nada y todo les ofende, pues Pepe Le Pew nunca fue un hostigador sexual, sino un romántico empedernido como los de antes (?).

Y en internet ya comenzaron a juntar firmas para defenderlo

Total que muchos se empeñaron en defender al zorrillo francés –que no aparecerá en ‘Space Jam 2’, pero por una decisión que se tomó antes de este escándalo– al grado de que comenzaron a recaudar miles de firmas a través de Change.org para quitar la funación y rescatar el personaje que durante años vimos hostigar a Penelope Kitty.

A través de dicha plataforma un usuario lanzó la petición para que Pepe Le Pew no quede fuera de varios proyectos de la Warner Bros y con ello, el zorrillo se convierta en el primer personaje de Looney Tunes en la historia en ser víctima de la llamada “cultura de la cancelación”, que se ha vuelto popular en los últimos años.

Pero al final la decisión será solo de la compañía dueña de Pepe Le Pew

“La cultura de la cancelación ha ido demasiado lejos hoy en día. El columnista del New York Times, Charles M. Blow, ha puesto en marcha tantas tonterías en su twitter, Necesito contarle a Warner Bros Boycott todas las películas y proyectos futuros”, indica el usuario que creó la petición en Change.org y que hasta el momento ha recaudado 2 mil 380 firmas.

Aunque la meta son 2 mil 500 simpatizantes, aún no se sabe en qué ayudarán las firmas recaudadas, pues al final la decisión la tomará la conocida compañía estadounidense. Y la verdad es que a como son las cosas en la actualidad, dudamos mucho que Pepe Le Pew regrese a la pantalla. ¿Ustedes qué opinan?