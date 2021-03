SopitasRecomienda: Checa estas recomendaciones de películas, series, música y videojuegos para el fin de semana

Por fin llegó el primer fin de semana de marzo y es hora de armar un plan para pasar el rato en casita. Prepara la botana, ponte cómodo y checa por acá nuestras geniales recomendaciones de películas, series, música y videojuegos para que le pongas diversión y buena vibra a la vida desde ahora mismo. Va calado y garantizado.

PELÍCULAS

First Reformed de Paul Schrader (2017)

Disponible en Netflix

Schrader siempre será conocido como el genio detrás de Taxi Driver en los 70. Pero quizá su guion más genial (en dirección también) es el de First Reformed protagonizada por Ethan Hawke como en reverendo Toller, un hombre enfermo y alcohólico que comienza a cuestionarse di algún día Dios nos perdonará por todo lo que le hemos hecho al mundo. Schrader tomó como referencia Diary of a Priest de Robert Bresson.

Under the Skin de Jonatan Glazer (2013)

Disponible en Prime Video

Las cualidades visuales de Under the Skin, la convirtieron en una de las propuestas más interesantes de la década pasada. Scarlett Johansson interpreta a un alien que llega a la Tierra a seducir y asesinar hombres. Conforme pasa el tiempo, queda ‘infectada’ de emociones y comportamientos meramente humanos como la lástima, la ternura, el placer, o el miedo.

Dracula de Tod Browning (1931)

Disponible en HBO Go

Béla Lugosi apenas si sabía hablar inglés cuando fue seleccionado por Universal para protagonizar ‘Dracula’, un acento perfecto para darle vida a un conde icónico. Browning tomó como referencia el estilo visual de Nosferatu de Murnau para crear uno de los clásicos de horror más impresionantes del cine.

El agente topo de Maite Alberdi (2020)

Disponible en Netflix

Saquen los pañuelos, porque El agente topo les va a sacar bastantes lágrimas a parti de la reflexión que hace sobre la soledad, la familia y la vejez. Aquí conocemos a Sergio, un abuelito de más de 80 años que es contratado por un detective privado para meterse a un asilo a investigar supuestos maltratos contra una de las pacientes. Lo que descubre… simplemente te parte el corazón.

The King’s Speech de Tom Hooper (2010)

Disponible en Prime Video

El duque Jorge de York asciende al trono del Reino Unido tras la abdicación de su hermano. Él lucha contra la tartamudez mientras prepara el discurso con el que declara la guerra a Alemania en 1939. Colin Firth interpretó al protagonista de esta película que se triunfó en los Oscar de 2011 ganando a Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Director y Mejor Guión Original.

DISCOS

Psycho Tropical Berlin de La Femme (2013)

Si quieres un viaje de vuelta a los 60, entonces La Femme es tu mejor opción. Y si además esperas escuchar algo de surf rock, entonces el disco Psycho Tropical Berlin, te parecerá una genialidad. Y lo es. Un montón de teclados, una voz bastante que nos cautiva y un ritmo que nos hará levantar el día (tarde o noche).

Teens of Denial de Car Seat Headrest (2016)

Will Toledo tiene tantos discos como Car Seat Headrest, que ya ni sabemos cuál es Teens of Denial. Sin embargo, lo que sí tenemos claro es que se trata de un álbum honesto y personal sobre gente que lidia con trastornos mentales, angustia, y por alguna razón, no se pueden sentir bien.

Daydream Nation de Sonic Youth (1988)

Para el cierre de los 80, ya existía el hardcore punk o el avant grade, pero nunca había sido tan claro como con la salida de Daydream Nation de Sonic Youth. Finalmente, y antes del que quizá es el mayor movimiento juvenil en la música (grunge), este disco les dio voz a una generación que apreciaba el espíritu indie: mucha inconformidad en un buen sonido.

Spitfire EP de Porter Robinson (2011)

Porter Robinson es una de las figuras más grandes de la electrónica en la actualidad, y desde 2011, con la salida del EP Spitfire, demostró que sería el que sentaría las bases del house en sus formas más agresivas. Sin embargo, hay de todo, y la mejor prueba de ello es “Language”.

When You See Yourself de Kings Of Leon (2021)

Kings Of Leon regresó a la escena con When You See Yourself , un disco lleno de texturas abrazadoras y emotivas con el que la banda retoma un poco del característico rock sureño en su ADN y otras influencias musicales. POR ACÁ puedes checar la reseña y a continuación te dejamos la entrevista que tuvimos con Nathan Followill.

SERIES

Gentleman Jack – 1 temporada (2019)

Disponible en HBO Go

Anne Lister es una mujer que viste pantalones y abrigos de hombre. Dirige su propia casa y está enamorada de una mujer. Gentleman Jack es una gran serie porque rompe con el estereotipo de la homosexualidad en una serie de época en la que una mujer debe “comportarse” como hombre no por ser lesbiana, sino para hacerse escuchar.

The Borgias – 3 temporadas (2011-2013)

Disponible en Starzplay

Jeremy Irons se puso a la cabeza de esta serie de época basada en la infame familia de los Borgia (siglo XV y XVI), la cual fue liderada por el papa Alejandro –y sus altos deseos sexuales. Esta producción de Neil Jordan refleja lo que alguna vez Mario Puzo dijo: los Corleone fueron los Borgia del Renacimiento.

The Sopranos – 6 temporadas (1999 – 2006)

Disponible en HBO Go

Para muchos, The Sopranos es la mejor serie de la historia e insisten que sin ella, no existirían otras maravillas como The Wire, Breaking Bad o Mad Men. Y tienen razón. ‘The Sopranos’ vino a cambiar la televisión: un hombre (antihéroe) que quiere cambiar, pero no puede, mientras busca sostener a su familia.

Castle Rock – 2 temporadas (2018-2019)

Disponible en Starzplay

El universo de Stephen King ya nos lo conocemos bien… pero nunca es suficiente. Por lo que fue una buena sorpresa ver a Sissy Spacek o Bill Skarsgård de nueva cuenta este universo para retratar varias de las historias de terror de uno de los escritores más populares.

His Dark Materials – 2 temporadas (2019-2020)

Disponible en HBO Go

Lyra vive en un universo donde los humanos conviven con seres llamados daemons y pronto descubre el Dust, una sustancia que le permite viajar entre realidades. Sin embargo, en medio de todo eso, ella descubre que una la existencia misma está siendo regida por un grupo de personas siniestras. La serie ha sido renovada para un tercera y última temporada.

CANCIONES

“Cherries” de Hope Tala y Aminé (2020)

Como parte del EP Girl Eats Sun, Hope Tala nos regala en “Cherries” una canción tan ecléctica, que es divertida. Algo de guitarras que parecen españolas, una voz que es maravillosa y suave, y una historia que nos remonta a la era del Renacimiento. Si andan por acá, chequen el video de esta rola.

“Believer” de Smerz (2021)

Esta pareja de noruegas arranca 2021 con la promesa de un nuevo disco que se presenta con “Believer”, una de las rolas más interesantes de este proyecto, ya que la letra fue escrita en un lapso de 2 años, revelando el progreso de Smerz en el género de la electrónica.

“A Change Is Gonna Come” de Sam Cooke (1964)

“¿Un chico blanco escribiendo algo así?”, se preguntó Sam Cooke sobre “Blowin’ in the Wind” de Bob Dylan. Por lo que su respuesta fue “A Change Is Gonna Come” con un arreglo musical de Rene Hall sobre dos experiencias personales: disturbio por querer registrarse en un motel para blancos y la muerte de su bebé.

“Pay Your Way In Pain” de St. Vincent (2021)

St. Vincent estará de regreso este 2021 con un nuevo disco, Daddy’s Home (14 de mayo), y para darnos una probadita lanzó “Pay Your Way In Pain” con un montón de sintetizadores y una guitarra distorsionada que acompaña la voz de Clark para hablar de paternidad. Chequen el video oficial de la rola.

“Feels Right” de Biig Piig – (2020)

Biig Piig se ha convertido en una de las propuestas más interesantes del neo soul de los últimos. Con su canción “Feels Right”, la irlandesa ha ganado notoriedad en el convulsionado 2020 y de mira al futuro, seguirá dando de que hablar. Dale play a esta rolita que, como dice el título, ‘te hará sentir bien’. Va calada y garantizada.

VIDEOJUEGOS

Bioshock: The Collection (2016)

Disponible en Xbox, PlayStation , Nintendo Switch

Si nunca te has animado a entrarle al universo de Rapture, esta es tu oportunidad. The Collection incluye las tres entradas de la franquicia y casi siempre está en descuento en todas las plataformas. Bioshock es una maravilla de FPS que, además, se sostiene con una profunda (haha) historia.

Brawl Stars (2017)

Disponible en Android, iOS

Un muy buen shooter multijugador para celulares. Gráficas bonitas, entretenido y en cuestión de jugabilidad, no le duele nada. Es completamente gratis y te da oportunidad de tener muchos personajes, nomás —como todos los juegos móviles— aguas con las compras extra y con el consumo de datos.

Castlevania: Symphony of the Night (1997)

Tiene adaptaciones para Android, iOS, PlayStation, Xbox

Miércoles de clásicos con un título que prácticamente inspiró un nuevo género de videojuegos que hasta la fecha siguen innovando. Castlevania: Symphony of the Night nos regala exploración y acción en esta aventura vampírica de 2 dimensiones que te lleva al espectacular castillo de Drácula.

Papers, Please (2013)

Disponible en iOS, Windows, PlayStation

Absoluta joya de los juegos independientes. Papers, Please te convierte en un agente aduanal, un inspector de pasaportes, que tendrá que luchar con el tedio y las inconsistencias documentales para mantener seguras las fronteras de un estado distópico ficticio.

Cuphead (2017)

Disponible en Xbox, Nintendo Switch y PlayStation

La verdad es que no nos arriesgamos nadita con esta recomendación. No hay pierde. El multi-premiado, multi-aclamado y multi-aplaudido Cuphead vale cada peso invertido. Lo pusimos en viernes porque su modo de dos jugadores te va a sacar carcajadas, frustraciones y sentirán el rigor de uno de los juegos más difíciles en los últimos años.