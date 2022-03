Reiko Tomii, aterriza en México para impartir charlas sobre el arte contemporáneo japonés

Si eres otaku de corazón, aficionado al ánime, la manga e incluso eres parte del J-pop, prepara la agenda, pues por primera vez, la Fundación Japonesa en México, en conjunto con el MUAC, e instituciones como el COLMEX, MARCO y el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, traen a nuestro país a la Dra. Reiko Tomii, erudita en materia del arte de la posguerra japonesa, quien brindará una serie de conferencias en nuestro país para crear un espacio de acercamiento a la cultura del arte contemporáneo nipón y sus manifestaciones artísticas.

Sin duda este será un evento que nadie se puede perder, prácticamente, la historiadora por la Universidad de Texas tiene la misma importancia en el arte, que el estudio Ghibli en el ánime. Reconocida por el Centro de Arte Contemporáneo Internacional, el Queens Museum, el Tate Modern, Getty Research Institute entre otros, como una erudita en la disciplina, Reiko Tomii, compartirá su pasión nipona a través de cinco conversatorios presenciales y en línea en diferentes espacios culturales.

Charlas, conferencias y seminarios

Cabe señalar que las charlas serán totalmente gratuitas y no te preocupes que si el inglés no es lo tuyo, todas las conferencias serán traducidas simultáneamente al español, o bien, se incluirán subtítulos en nuestro idioma durante su transmisión en diferentes redes sociales. Así es que prepárate, pues del 9 al 25 de marzo del 2022, tienes una cita para ampliar tu perspectiva sobre el arte nipón.

Reiko Tomii, actualmente radica en Nueva York, aunque es reconocida en el mundo especialmente por su exploración metodológica de la historia del arte mundial y de los múltiples modernismos, es por ello, que la Fundación Japón en México unió esfuerzos con museos e instituciones, fomentando la amistad y la comprensión mutua en el ámbito internacional, proporcionando apoyo para el desarrollo y difusión de la enseñanza de la lengua japonesa y los estudios sobre Japón en el área de ciencias sociales y humanidades.

En México existe interés por conocer acerca del arte japonés contemporáneo, muestra de ello fue la exposición de Yayoi Kusama en 2015. Así que estas ponencias le permiten a la Fundación compartir con el público mexicano un panorama más completo de las expresiones artísticas del Japón de la posguerra, más allá de los artistas consolidados.

En cuanto a Reiko Tomii respecta, espera que este acercamiento con México pueda servir para encontrar el apoyo necesario para traducir al español su ópera prima, la monografía ‘Radicalism in the Wilderness: International Contemporaneity and 1960s Art in Japan’, publicada por MIT Press en el 2016, misma que se difuminó de las estanterías estadounidenses luego de que la pieza le valiera el premio Robert Motherwell Book Award de 2017 y 2019.

La mirada de Tomii sobre las diferencias entre modernidad y contemporáneo; además de su amplio conocimiento sobre colectivismo en el arte nipón hacen que se encuentren similitudes y oposiciones con las prácticas “euroamericanas”, lo que enriquece y nutre el arte contemporáneo actual visto como global. De esto y más podrán encontrar los interesados en las cinco charlas gratuitas que ofrecerá. Sin más preámbulos, aquí te dejamos toda la información.

‘Arte del Performance y su “Segunda Vida” en la década de 1960 en Japón: Enfocándose en la Documentación’

En la historia del arte del performance, Japón ocupa un lugar importante como pionero debido a sus experimentos e innovaciones basados en las prácticas del cuerpo y del tiempo y arroja luz sobre las diferencias entre sus representaciones y sus contrapartes euroamericanas.

En este sentido, la historiadora de arte, la Dra. Tomii propone introducir una agencia que se centre no sólo en el cuerpo sino también, en la documentación, destacando así la “segunda vida” del arte del performance. Los interesados podrán inscribirse con registro previo interactuar con la especialista a través de la plataforma de Zoom el miércoles 9 de marzo a partir de las 19:00 horas. Posteriormente, se compartirá en las redes sociales del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO).

“Prueba de pipeta” de Nuevo Arte: Naiqua y Galerías de alquiler en la década de 1960 en Japón”

Durante esta conferencia Reiko Tomii, aborda la idea de los múltiples modernismos que ha sido cada vez más aceptada en la historia del arte mundial, lo que significa que cada uno tiene su propio origen y camino de desarrollo, informado por situaciones locales, transnacionales y encuentros globales. Ante este panorama, la curadora hace un llamado para que, al descifrar un modernismo dado, se tenga cuidado con las suposiciones fáciles de universalidad, ya que el término “universal” con frecuencia es una asimilación tácita de euroamericano. Esas prácticas situadas localmente constituyen “minas terrestres” especialmente cuando se estudia el arte de la década de 1960 en Japón, como la “Galería de Alquiler” o kashi garō.

Para conocer más a fondo, hay que ser parte de la charla en línea que se impartirá desde el Colegio de México (COLMEX) el próximo 14 de marzo en punto de las 16:00 hrs. La conferencia estará disponible tanto en el Facebook del Centro de Estudios de Asia y África de la institución, como en la página de la Fundación Japón en México.

‘Seminario Permanente de Investigación de Arte y Cultura México – Japón’

Como lo ha demostrado en su libro ‘Radicalism in the Wilderness: International Contemporaneity and 1960s Art in Japan’, las resonancias en conjunto con las conexiones encarnan las décadas de la posguerra de “contemporaneidad internacional” o kokusaiteki dōjisei, que prefiguraron el “arte contemporáneo” actual. De manera que Reiko Tomii, en esta charla, tomará en cuenta la exposición Misfits y se centrará en las prácticas resonantes en la tierra desolada de la década de 1960 en Japón, destacando el trabajo de tres practicantes, Matsuzawa Yutaka, The Play y GUN, quienes asumieron una distancia consciente de lo ya establecido, en contraste con los artistas: Gutai, Hi Red Center, Mono-ha y Bikyōtō.

Por lo tanto, al detallar la naturaleza de la tierra desolada “allí afuera”, la Dra. Tomii se prepara para una discusión más imperativa en la historia del arte mundial para comprender fenómenos similares en varios lugares en un espectro global. La cita es el próximo martes 15 de marzo en horario pendiente por confirmar desde el Centro Nacional de las Artes y transmitido a través de las redes sociales de la Fundación.

‘Localizando el Colectivismo: un ADN de bricolaje en el arte del siglo XX en Japón’

En esta conferencia Reiko Tomii, aborda el colectivismo como un elemento central en el mundo del arte del Japón moderno desde finales del siglo XIX y que continúa dando forma no sólo a las prácticas contemporáneas y de vanguardia, sino a toda la institucionalización del arte moderno en el país.

Además, para la historiadora de arte, este colectivismo requiere una cuidadosa consideración entre los múltiples modernismos entendidos en circunstancias locales y que pueden aplicarse al arte contemporáneo que, si bien se enorgullece de ser global, tiende a asumir la equivalencia entre prácticas que tienen un parecido superficial pasajero. La cita es el viernes 25 de marzo al filo de las 11:00 a.m. en la página de Facebook del Museo de Arte Contemporáneo Querétaro (IMAQ). Tomando en cuenta que lo más parecido que tuvimos en nuestro país fue la exposición de RSDNART Kankbal en 2017, nadie se lo puede perder.