“Mi Frieducha”: La relación entre Frida Kahlo y su padre, Guillermo Kahlo

Aprovechando que el 6 de julio se celebró su natalicio, y que hoy se cumpliría un año más de su muerte, queremos contarles un poco sobre la relación entre Frida Kahlo y su padre, Guillermo Kahlo, quien era originario de Alemania y que en México se ganó el reconocimiento de todos por su técnica en la fotografía.

¿Quién era Guillermo Kahlo?

De acuerdo con DW, Carl Wilhelm Kahlo llegó a México cuando tenía 19 años de edad, en 1891, después de que su madre falleciera y su padre volviera a casarse. Sí, él no se llevaba bien con su madrastra, y como su familia tenía bastante dinero, le ayudaron para que viajara hasta nuestro país. No sabía que nunca volvería a su tierra natal, cambiaría su nombre a Guillermo Kahlo, y aunque aprendería español, conservaría su acento alemán.

En un principio, comenzó a trabajar con otros alemanes, pero tras la muerte de su primera esposa, se casó con Matilde Calderón, quien lo impulsó a practicar la fotografía. Fue así que el padre de Frida Kahlo, Guillermo Kahlo, empezó su carrera como fotógrafo capturando imágenes de paisajes, edificios e iglesias.

Ya para 1904, consolidó su carrera como fotógrafo y compró tierras en Coyoacán, en las afueras de la Ciudad de México. Para estos años, Guillermo y Matilde ya habían tenido a sus dos primeras hijas, y tres años después, en 1907, por fin nacería Frida Kahlo.

El fotógrafo alemán

Según la Mediateca INAH, el padre de Frida Kahlo se especializó en el registro arquitectónico, tanto de edificios comerciales, como de industriales y públicos. Por ejemplo, tomó fotografías del nuevo Teatro Nacional y también de la Oficina de Correos. Además, parte de su trabajo apareció en la sección “México Moderno” de la publicación “El Mundo Ilustrado”, así como en otras revistas y diarios de la época.

El padre de Frida igualmente fue comisionado por el entonces secretario de Hacienda, José Yves Limantour, para tomar fotos de los bienes de propiedad federal, las cuales servirían para publicar una serie de álbumes conmemorativos por el Centenario de la Independencia. Incluso, fue parte del proyecto “Iglesias de México”, también financiado por la Secretaría de Hacienda, en el cual participaron otros personajes como Dr. Atl y Manuel Toussaint.

La relación artística entre padre e hija

Desde que Frida Kahlo era una niña, posó para la cámara de su padre, con lo que le ayudó a comenzar a construir su imagen artística, desafiante y singular que trazaría en sus cuadros años después. “Más tarde da forma a esta imagen a través de su elección de ropa y su pintura, especialmente en sus autorretratos, ambos impulsados por sus compromisos culturales y políticos”, comentó Ana Baeza Ruiz, investigadora del Victoria and Albert Museum, a DW.

Un ejemplo de la influencia que tuvo Guillermo Kahlo en Frida, es un retrato familiar tomado por él donde se puede ver a la pintora, con tan solo 17 años de edad, vestida con un traje de hombre, que de acuerdo con la inscripción posterior que tenía, pertenecía a su padre.

Luego, 10 años después de la muerte de Guillermo, Frida Kahlo pintaría “Retrato de mi padre”, como una especie de homenaje, donde se podía ver al fotógrafo alemán posando junto a su cámara, resaltando el trabajo que realizó hasta sus últimos días.

De hecho, en la dedicatoria que se encuentra en la parte inferior de la pintura, Frida escribió lo siguiente: “Pinté a mi padre, Wilhelm Kahlo, de origen húngaro-alemán, artista fotógrafo de profesión, de carácter generoso, inteligente y fino; valiente por que padeció durante sesenta años epilepsia, pero jamás dejó de trabajar y luchar contra Hitler. Con adoración, su hija, Frida Kahlo”.

“Frieducha adorada”: Las cartas de Guillermo a Frida Kahlo

Según historiadores, Frida Kahlo era la hija favorita de Guillermo. Señalan que eran bastante cercanos porque mientras padecieron de difíciles enfermedades, siempre se apoyaron y cuidaron; su padre sufrió de epilepsia durante 60 años y ella contrajo poliomielitis desde que tenía seis.

Aunque Guillermo tenía que sobrellevar su enfermedad, nunca dejó de cuidar de la pintora: cuando era niña, a pesar de que tenía una de sus piernas más pequeña que la otra, siempre la impulsó para que se mantuviera activa. Y luego de su accidente en un tranvía, que la dejó con heridas en la columna vertebral y en otras partes del cuerpo, él la convenció de que pintara mientras pasaba meses en cama.

También el cariño que se tenían se puede ver en cartas que envió Guillermo a Frida de 1932 a 1933, que en ese entonces estaba en Estados Unidos con Diego Rivera. Por ejemplo, de acuerdo a Annette B. Ramírez de Arellano y a Servando Ortoll, en el artículo “‘¡Queridísima Frieducha!’… Cartas de Guillermo Kahlo a su hija Frida”, en estas misivas se puede ver a un padre afectuoso.

Una muestra de esto, es la manera en que el fotógrafo llamaba a su hija: “Mi querida Frieda” o “Querida Frieducha”. Además, siempre le expresaba el dolor que tenía cuando no estaba y la alegría que le provocaba saber de ella: “Acuérdate, Friducha, que cada vez, cuando recibo una carta tuya, me da mucho gusto y a la vez tristeza, favor de no olvidar eso”, se lee en una de las cartas.

En fin, que siempre encontraban una manera de darse todo el amor que sentían uno por el otro; ya fuera cuidándose mutuamente al estar enfermos, a través de palabras y buenos deseos, o retratándose con pinturas o fotografías.

*Con información de DW, de la Mediateca INAH y de Scielo

*Con imágenes del Museo Frida Kahlo