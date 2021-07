Reportan que Bob Odenkirk se encuentra estable tras ser hospitalizado

En las últimas horas, el mundo del entretenimiento se ha mantenido atento a lo que sucede con Bob Odenkirk. El protagonista de Better Call Saul prendió las alarmas la noche del martes 27 de julio luego de que se desvaneciera en el set de grabación de dicha serie.

Por fortuna, al menos por el momento, el público puede estar más tranquilo. Allegados al actor recientemente dieron una actualización sobre el estado de salud del actor, quien es reportado como estable y se encuentra consciente, dijeron las fuentes.

Bob Odenkirk es reportado como estable

La noche del pasado martes, Bob Odenkirk fue llevado de urgencia a un hospital en Nuevo México luego de que colapsara en el set de grabación de la sexta y última temporada de Better Call Saul. El actor inmediatamente recibió atención médica, pero no se especificó qué fue lo que le había pasado. Algunas fuentes incluso indicaban que no estuvo consciente durante las primeras horas que estuvo hospitalizado.

Este miércoles, fuentes cercanas ofrecieron una actualización sobre el estado de salud del también protagonista de Nobody. De acuerdo con un comunicado (vía The Hollywood Reporter) emitido por un representante de la estrella, él habría sufrido un problema del corazón, pero ya se encuentra fuera de peligro.

“Podemos confirmar que Bob está estable después de experimentar un incidente relacionado con el corazón. A él y su familia les gustaría expresar su gratitud por los increíbles médicos y enfermeras que lo cuidan, así como por su elenco, equipo y productores que se han mantenido a su lado. A las Odenkirks también les gustaría agradecer a todos por los buenos deseos y pedir su privacidad en este momento mientras Bob trabaja en su recuperación”, dijo un representante a la prensa.

Nate, el hijo de Bob Odenkirk, también publicó en su cuenta personal de Twitter que “él va a estar bien”. Por el momento, se informa que el actor se encuentra despierto y recibiendo tratamiento en el hospital de nuevo México donde fue internado anoche.

He’s going to be okay. — Nate Odenkirk (@birthdaynate) July 28, 2021

El elenco y staff de producción de Better Call Saul -serie de la que según las fuentes ya se está rodando la segunda mitad de su última temporada- detuvieron labores este miércoles para mantenerse al tanto de la salud del protagonista. Ni Sony Pictures o AMC han declarado cuándo reanudarán actividades. Pero bueno, lo importante ahora es que el actor está bien. Esperemos que siga recuperándose favorablemente.