Noches en corto: ‘Requiem for a Romance’ de Jonathan Ng y lo difícil de las rupturas amorosas

Las rupturas amorosas son eventos que casi siempre dejan una marca muy profunda o importante en nuestras vidas, sobre todo cuando la relación en cuestión termina mal o el cierre no se da de la manera en la que esperábamos. Sin embargo, si algo sabemos es que siempre es mejor terminar la relación de una manera pacífica (en la mayor medida de lo posible).

Esa enseñanza nos la recuerda el cortometraje animado ‘Requiem for a Romance’, dirigido por Jonathan Ng, que nos menciona la importancia de dejar ir a la persona que ya no quiere estar con nosotros. Algo que hace a través de una llamada telefónica entre dos personas que terminan su relación porque los padres de la chica no la aprueban.

‘Requiem for a Romance’

El corto estrenado en el año 2012 nos muestra a una mujer y un hombre que combaten en una aldea de la antigua Corea. Al mismo tiempo y de fondo escuchamos la conversación por teléfono de una joven que corta la relación con su novio porque sus padres no lo ven con “buenos ojos” y la convencen de estar con otra persona más exitosa.

Mientras la pareja discute o se tranquiliza, los personajes animados se enfrascan en una pelea que cuenta con varios matices. Al final el rompimiento es inevitable y aunque nos deja en claro que uno debe dejar ir a las personas si éstas ya no quieren permanecer a nuestro lado, también nos indica que decir adiós no es una tarea tan sencilla.

Acá se los dejamos para que lo chequen:

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!