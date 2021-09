‘Shang-Chi’: La vibrante (y sorpresiva) historia que Marvel necesitaba

Primero, hay que aclarar algo: le llamamos ‘héroe’ en el título de esta nota porque, bien o mal, el protagonista termina salvando el día. Pero Shang-Chi, desde un punto de vista muy particular, no es un superhéroe convencional de Marvel Studios…. no es un Iron Man, no es Thor ni el Capitán América (los grandes símbolos de la franquicia), quienes refrendan su compromiso por salvar el mundo a sabiendas de sus vastos recursos tecnológicos o extraordinarias habilidades.

Nuestro nuevo personaje tampoco es tampoco es como Spider-Man, un chico acobijado por los Avengers en pleno descubrimiento y evolución de su vocación heroica. Mucho menos es, por ejemplo, como Wanda Maximoff o Dr. Strange, dos omnipotentes hechiceros cuyo poder va más allá del entendimiento colectivo.

Y ojo, que no se trata de demeritar a cada uno de los icónicos personajes del MCU. Solo tratamos de resaltar que la historia de nuestro nuevo integrante -si nos permiten decirlo- es refrescante, diferente… no parece una cinta tradicional de esta casa productora, pero con ella se reinventan y llevan su universo cinematográfico a nuevos rumbos. Así que hablemos un poco de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’

Pongámonos en contexto… Shaun (Simu Liu) es un sujeto amable, relajado, de apariencia poco intimidante y de carácter ameno. Un tipo agradable en todos los sentidos que incluso raya en la inmadurez y esa personalidad la comparte con su mejor amiga Katy (Awkwafina), la única persona con la que entiende su idea de llevar una vida sin tantas preocupaciones.

Sin embargo, llega el momento de que nuestro protagonista revele quién es en realidad. Lo hace en una inesperada y frenética escena de acción donde demuestra excepcionales habilidades como artista marcial, permitiendo que se le vea como un peleador prácticamente imbatible. El nombre real de Shaun es Shang-Chi y por sus venas corre la sangre de Wenwu, el longevo y aparentemente inmortal líder de la organización terrorista de los Diez Anillos.

Pero Shang ha intentado escapar de su destino y de su trágico pasado, motivado esencialmente por las enseñanzas de su difunta madre y el terrible legado de su padre, a quien deberá detener antes de que liberé a un mal mucho mayor en su afán por resucitar a su amada. El protagonista sabe que es una cuestión de vida o muerte y que posiblemente, deberá aplicar contra su progenitor una de las reglas bajo las que fue entrenado como asesino desde muy chico: las deudas de sangre, se pagan con sangre.

Un villano refrescante

Como podrán ver, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings no es una película de origen convencional de Marvel Studios. Más allá de que nuestro protagonista debe salvar el día a final de cuentas, toda la trama se desenvuelve a partir de un conflicto familiar que tiene como antagonista a Wenwu (la encarnación cinematográfica real de El Mandarín), interpretado magistralmente por Tony Leung.

De entrada, hay que decirlo: este debe ser uno de los mejores villanos que han pisado el universo cinematográfico de Marvel. Él no es un sujeto desquiciado ni es un portentoso enemigo de físico descomunal. Wenwu es un terrorista que, gracias a los anillos, ha podido alcanzar la inmortalidad y él, a su manera -les toca a ustedes averiguarlo en la cinta-, ya ha dominado al mundo a su antojo.

La ambición por el poder ya la conoce, lo ha alcanzado y no le hace falta. Por eso, en esta película debemos agradecer que el villano persigue otro fin; uno más relacionado con las emociones humanas. En sus propias palabras, se le ha despojado de lo único que lo ha convencido de que vivir una vida mortal, que morir, vale la pena. Y ahí, radica uno de los puntos fuerte de esta entrega.

En su propia retrospección, Shang-Chi se da cuenta de que no puede escapar de su pasado. Él, de hecho, ya tiene las manos manchadas de sangre y sabe que, a diferencia de su padre, para él la venganza no deja buenas sensaciones. Por eso, intenta alejarse de su antigua vida, misma que termina por alcanzarlo y a la que deberá enfrentarse de una vez por todas. Y sí, en este proceso de saldar cuentas, es inevitable que debe salvar al mundo, pero ese no es su objetivo primario… o no es lo que pretendía en un inicio.

Buen equilibrio entre acción, drama y comedia

Hay una relación de amor-odio entre Marvel Studios y los fanáticos del MCU. Si bien las películas regularmente no defraudan en el aspecto de la acción, muchas veces se le ha cuestionado al estudio su excesivo uso del humor. En muchas cintas se balancea bien, en otras no tanto y bueno, al final de cuentas ese puede ser un punto subjetivo para cada quién… pero de que ese aspecto se ha criticado hasta el cansancio, de eso no hay duda.

En ese sentido, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se saca otra ‘estrellita’. Y se los adelantamos si no la han visto: las secuencias de acción son delirantes, frenéticas, alucinantes de verdad. Si a eso se le agregan las coreografías de artes marciales, las tomas y los atípicos escenarios de batalla, tenemos un genial repertorio de peleas.

Por supuesto, al tratarse de una cinta que incluso adquiere tintes mitológicos y fantásticos, no faltan los destellos de energía en los combates (por ahí, un personaje incluso lanza una referencia a Dragon Ball). Pero cuando los personajes se deben enfrentar cuerpo a cuerpo o con instrumentos, digamos, de uso común, las batallas son geniales. Un aplauso por favor para el coreógrafo Andy Cheng, conocido además por su trabajo junto a Jackie Chan.

Aunque la acción les volará la cabeza, no podemos dejar pasar por alto el aspecto dramático. Como ya explicamos, todo se desencadena de la ira y la motivación de Wenwu. Es a través de flashbacks que conocemos el pasado del villano, de sus hijos y de aquello que terminó por quebrar a su familia. De alguna manera -y es real- terminamos empatizando un poco con el antagonista y lo que lo motiva a enfrentarse a sus propios hijos.

Evidentemente, sabemos que está mal, pero entendemos su dolor y la pérdida profunda que lo acongoja. Ahí, incluso Tony Leung se roba la pantalla sobre el mismo protagonista honestamente, pero no al grado de opacar a Simu Liu (a quien dicho sea de paso, debemos reconocerle la preparación física y el hecho de que grabó la mayoría de sus escenas de acción).

Y sobre el aspecto cómico, que no puede faltar en las películas de Marvel, la cosa también se siente bien. Cuando hay escenas de acción o drama, regularmente se evita a hacer un chiste que rompa la atmósfera y se agradece. Por el contrario, es la amiga Katy quien se agrega con algún comentario sagaz que embona bien. Este personaje, interpretado por Awkwafina, no solo acompaña como el alivio cómico de la película; también es un personaje que tiene su momento de brillar (y parece que seguirá siendo requerida en el futuro).

Un escalón abajo, debido a que tiene menos momentos emotivos que los demás personajes, se encuentra Xu Xialing, la hermana de Shang-Chi. Ella es más fría y menos sentimental que su hermano, pero eso no la hace un personaje sin sentimientos; uno se va adentrando poco a poco en su personaje. Lo que es verdad es que esta chica sí tiene un poco más marcada la ambición, como dice en sus propias palabras, de forjar su propio imperio. Este personaje va a ser trascendental en el futuro, seguramente.

La cultura asiática, bien representada

Pocas películas de Hollywood logran deshacerse de los clichés y los estereotipos baratos sobre las culturas asiáticas. Y si en algo destaca a Shang-Chi en ese sentido, es que retrata bien el misticismo y las tradiciones. No ahonda en detalles muy intensos (porque eso sería ‘meterse en camisa de once varas’), pero lo que alcanza a referenciar, lo hace bien. Ejemplo: las bestias mitológicas de la antigua China.

El sentido del honorabilidad, muy recurrente y excesivamente retratado en las cintas relacionadas con las artes marciales, también se presenta aquí pero de manera indirecta. Es decir, no se bombardea a la audiencia con ese argumento. Al contrario, notamos que está ahí sin la necesidad de que los protagonistas siquiera lo mencionen.

Y ya que hablamos de las artes marciales, debemos decir que Marvel ha demostrado que pudo llevar el wuxia (es decir, el género que hace referencia a los héroes de las artes marciales en el cine y la TV en China) a buen puerto, sin la necesidad de estereotipos. Por ello, se aplaude que la figura de “El Mandarín” se haya reinterpretado en Wenwu lejos de la concepción estereotipada de los primeros cómics.

También hay espacio para una pequeña crítica a la nefasta costumbre occidental de mencionar que todos los asiáticos se parecen. Y esa mención se hace con un diálogo bastante ‘chusco’, pero directo. A eso, debemos agregarle que la producción encabezada por el director Destin Daniel Cretton respeto la esencia e incluyó una buena cantidad de diálogos en chino.

La grata sorpresa de Marvel para abrir la fase 4

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings es una sorpresa genial de Marvel Studios. La casa productora tomó a un personaje, digamos, no tan popular dentro de su catálogo de superhéroes y lo introdujo de gran manera en su universo cinematográfico. Y no solo eso: le dio una historia que rompe con el tradicionalismo de sus propias películas.

Algo similar a lo que hizo en su momento Black Panther, si tuviéramos que equipararla de alguna forma. Pero Shang-Chi sigue siendo diferente; se convirtió en el inesperado héroe y la sorpresiva historia con la que Marvel oficialmente inicia la cuarta fase de su universo cinematográfico. Y sí: con las escenas post-créditos, sabemos que viene algo enorme. Si las siguientes películas del MCU mantienen este nivel, estamos en buenas manos.