¡Oh, qué la…! ‘Resident Evil: Welcome to Raccoon City’ retrasa su estreno

Resident Evil se prepara para hacer ruido dentro de la industria cinematográfica en este 2021. La franquicia tendrá su reboot y seguramente, los fanáticos de hueso colorado guardan bastante expectativa sobre la nueva entrega. Sin embargo, las ansias por ver el resultado final deberán aguantar un poco más de lo que se tenía contemplado.

Sony Pictures, la casa productora detrás del proyecto, acaba de anunciar que el largometraje titulado Welcome to Raccoon City retrasará su estreno un par de meses. De esta manera, la cinta se reprogramó de septiembre a finales de noviembre.

El reboot de ‘Resident Evil’ retrasa su estreno

De un año para acá, los cinéfilos del mundo se han tenido que acostumbrar a la reagenda de estrenos. Muchas cintas así lo hicieron debido a la pandemia y el evidente cierre de los cines, mientras algunas otras tomaron la determinación por cuestiones de producción o de logística de lanzamiento.

Pues bien, parece que Resident Evil: Welcome to Raccoon City cambiará su fecha estreno de bajo esta último sentido. Sony recientemente anunció que la película ya no verá la luz el 3 de septiembre de este año, como se tenía pactado en primera instancia. Ahora, el largometraje zombie llegará a la pantalla grande hasta el 24 de noviembre.

Tal como lo informa Variety, el movimiento de la casa productora se vería motivado por el hecho de que en esa fecha de septiembre, Disney tiene marcado el lanzamiento de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, una de las nuevas historias del universo cinematográfico de Marvel. En virtud de ello, Sony buscaría un espacio ideal para enfocar la atención del público en su producción con mayor fuerza.

Esta no es el único largometraje que el estudio reprogramó en su calendario de estrenos. En enero pasado, también se dio a conocer que Morbius (con Jared Leto) se estrenará hasta octubre en lugar de marzo como se tenía previsto. Lo mismo pasa con Venom: Let There Be Carnage (con Tom Hardy), que movió su salida hace poco hasta el 24 de septiembre.

Lo que se sabe de la película

Resident Evil: Welocme to Raccoon City será un reboot de la franquicia zombie que dejará atrás el universo interpretado por Mila Jovovich. La nueva adaptación fue tanto escrita como dirigida por Johannes Roberts y se ambientará a finales de la década de los 90.

El reparto incluye a Kaya Scodelario (Claire Redfield), Robbie Amell (Chris Redfield), Hannah John-Kamen (Jill Valentine), Avan Jogia (Leon S. Kennedy) y Tom Hopper (Albert Wesker), como los protagonista principales.

La trama se centrará en los orígenes del virus T y la propagación del mismo como consecuencias de los experimentos realizados por la corporación Umbrella en la ciudad de Raccoon City. Es decir, esa entrega parece estar más vinculada a la historia original del videojuego. Veremos qué tal en unos meses.