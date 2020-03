El coronavirus es el tema del momento, y es que no es para menos pues el pasado 11 de marzo la OMS lo declaró oficialmente como una pandemia que no es para tomarse a la ligera. En los últimos días hemos visto como un montón de eventos, masivos y no tanto, se han pospuesto o de plano cancelados para evitar el enorme contagio y claro que el mundo del entretenimiento es uno de los sectores que están pagando los platos rotos. Primero comenzaron a surgir los rumores de que el Festival de Cannes 2020 podría posposnerse, más tarde movieron para noviembre el estreno de la cinta 25 de James Bond, No Time To Die y lamentablemente ahora le tocó a una de las películas de terror más esperadas del año, A Quiet Place Part II.

De acuerdo con Variety, Paramount Pictures anunció este 12 de marzo decidió retrasar el estreno de la cinta protagonizada por Emily Blunt y dirigida por su esposo, el también actor John Krasinski al ver que la situación mundial por el coronavirus no mejora. “Después de muchas consideraciones, y al ver la situación en curso y en desarrollo en relación con el coronavirus y las restricciones a los viajes y reuniones públicas a nivel mundial, hemos decidido mover el lanzamiento mundial de ‘A Quiet Place Part II”, dijo la productora. La película estaba planeada para estrenarse el a nivel mundial el 18 de marzo, sin embargo aún no han fijado una nueva fecha de estreno.

A través de su cuenta de Instagram, John Krasinski dijo que la gran mayoría de los fans consideraban que A Quiet Place Part II era una cinta que debía verse en compañía, pero en estos momentos evidentemente no se puede vivir de esta manera. Esto fue lo que dijo Krasinski:

“Una de las cosas de las que estoy más orgulloso es que la gente ha dicho que nuestra película es una que hay que ver todos juntos. Bueno, debido a las circunstancias siempre cambiantes de lo que está pasando en el mundo que nos rodea, ahora claramente no es el momento adecuado para hacerlo. Por muy emocionados que estemos de que todos ustedes vean esta película… ¡esperaré a estrenarla hasta que todos podamos verla juntos! Así que aquí está nuestra cita de la película para el grupo! Nos vemos pronto!”

Ver esta publicación en Instagram AQuietPlacePart2…Take2 Una publicación compartida de John Krasinski (@johnkrasinski) el 12 Mar, 2020 a las 7:52 PDT

Ni modo, por ahora nos quedaremos con las ganas de ver de nuevo a Emily Blunt en esta historia que nos iba a sacar uno que otro susto. Mientras tenemos más noticias sobre el estreno de la cinta, chequen el tráiler oficial de A Quiet Place Part II a continuación: