Coronavirus, ahora sí te metiste con lo que más queríamos… La producción del especial de reunión Friends, originalmente programada para debutar en mayo en HBO Max, se ha retrasado debido a la pandemia mundial de la cepa COVID-19, según informa The Hollywood Reporter.

El especial, que reunirá a las estrellas de Friends Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer para una mirada sin guión a la exitosa comedia de la NBC, que estaría por ser grabada la próxima semana en el escenario sonoro original de la serie, Stage 24, en el lote Warner Bros. Studio en Burbank, California. Pero a la luz del brote de coronavirus, con más de 8,000 casos confirmados en los EE. UU. la grabación se retrasa hasta al menos el mes de mayo.

The highly anticipated Friends reunion special has been delayed due to the coronavirus outbreak: https://t.co/b5pPfeE2ox #Friends pic.twitter.com/Eh0Tfvwd0T

— Consequence of Sound (@consequence) March 19, 2020