Lo que muchos esperaban: ¡Tendremos una reunión virtual del elenco de ‘Scott Pilgrim vs. The World’!

Sin duda, Scott Pilgrim vs. The World fue una películas que marcó por completo a toda una generación. En 2010, Edgar Wright decidió llevar a la pantalla la novela gráfica de Bryan Lee O’Malley, una comedia romántica, la cual nos contó la historia de un joven bajista de una banda que se enamora de una misteriosa chica. Pero la cosa no está nada fácil, pues para poder estar con ella necesita vencer a sus malvados ex novios.

Con un montón de acción, comedia, referencias a la cultura pop, videojuegos y por supuesto música, la cinta se estrenó el 22 de de julio de 2010. Aunque no le fue tan bien en taquilla, poco a poco se fue ganando un estatus de culto, pues cambió por completo la forma en que muchos veían las películas inspiradas en cómics o novelas gráficas, pero sobre todo catapultó la carrera de Wright y gran parte del elenco.

Scott Pilgrim regresa y no en forma de fichas

Durante todos estos años se han especulado un montón de cosas, que si habrá una segunda parte de Scott Pilgrim vs. The World en forma de una película animada y muchos más rumores alrededor de esta historia tan querida. Pero por ahora, lo único que tenemos seguro es que tanto los actores como las mentes que estuvieron detrás de esta cinta se reunirán por el décimo aniversario de la cinta.

Resulta que así como el elenco de varias series y películas famosas durante esta cuarentena, ellos también se unirán para platicar sobre la cinta y leer el guión por una buena causa. Además de darnos un momento de alegría en estos tiempos tan complicados, esta reunión también tendrá una buena causa, pues ayudarán a la fundación Water For People.

¿Y quiénes aparecerán?

Entre las figuras que aparecerán, por supuesto que tendremos a los responsables de que esta historia fuera un éxito, el creador de todos los personajes, Bryan Lee O’Malley y el director Edgar Wright. Y claro que para este eventazo, estarán presentes los dos protagonistas de la historia: Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead, quienes interpretaron a Scott Pilgrim y Ramona Flowers.

Además de ellos, también andarán por ahí platicando y recordando una que otra anécdota de la filmación grandes nombres como Chris Evans, Aubrey Plaza, Ellen Wong, Kieran Culkin, Alison Pill, Brandon Routh, Jason Schwartzman y más. Aunque estará casi todo el reparto, no podemos olvidar que faltan Anna Kendrick y Brie Larson, pero no todo se puede en esta vida, ¿verdad?

Si tienen ganas de ver la reunión virtual con la gran mayoría de los actores que hicieron de esta película algo espectacular, les contamos que se transmitirá el próximo lunes 20 de julio a las 12 del día hora del centro de México a través de la página de Entertainment Weekly. Pero mientras llega ese día, recordemos el tráiler oficial de Scott Pilgrim vs. The World: