¿Vuelve Daniel Craig? Rian Johnson podría estar preparando una secuela de ‘Knives Out’

Apenas nos estamos recuperando de la enorme gala 77 de los Golden Globes 2020 y las noticias en el séptimo arte ya están dando de qué hablar. Y es que además de regalarnos sorpresas –y romper nuestras quinielas con varios ganadores–, algunos de los asistentes a la ceremonia anunciaron un par de proyectos que tienen bajo la manga, uno de ellos es el director Rian Johnson.

Después de la enorme decepción que fue para muchos fanáticos de Star Wars el episodio 8, The Last Jedi, que dejaron a Rian Johnson en medio de fuertes críticas y que incluso lo llevaron a detener por un momento su carrera, dos años más tarde decidiría continuar dirigiendo Knives Out, una historia policíaca que combinó acción, humor fuera de lo común, un comentario sociopolítico y sobre todo, contó con un elenco de primera, encabezado por Ana de Armas, Daniel Craig –que fueron nominados al Golden Globe–, Chris Evans, Toni Colette, Jamie Lee Curtis y muchos más.

Durante la fiesta que se armó antes de la ceremonia que condujo el controversial Ricky Gervais, el director de la película además de sentirse halagado por todas las nominaciones que recibió, confirmó que estaba trabajando en una secuela de esta trama. De acuerdo con The Hollywood Reporter, Johnson dijo que ya tiene una idea clara de cómo continuara, y todo se centrará en el detective sureño Benoit Blanc.

El productor Ram Bergman añadió que Daniel Craig, que se ganó un Globo de Oro por este mismo papel, está listo para repetir el personaje. “Daniel se divirtió mucho haciéndolo y quiere hacer más”, dijo Berman –a ver si no pasa lo mismo que con 007, de la cual de plano ya no quiere saber nada, jiar jiar jiar–.

A nivel mundial, Knives Out significó un enorme éxito en taquilla pues costó 40 millones de dólares y logró embolsarse la nada despreciable cantidad de 247. 5 milloncitos más. Por si esto fuera poco y de paso, Rian Johnson logró quitarse de encima la gran pesadilla que fue para él Star Wars: The Last Jedi y continuar filmando películas que enamoren al público.

Recuerden que aún tiene chance de ver Knives Out en unas cuantas salas del país, y por si no saben de qué va, les dejamos el tráiler porque seguramente será una de las películas que protagonizarán la temporada de premios 2020: