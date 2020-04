¡’Rick and Morty’ lanzó el tráiler y fecha de lanzamiento del final de la cuarta temporada!

Con la muy acertada rola “Boys Are Back In Town” de Thin Lizzy, Rick and Morty lanzó el tráiler oficial de los últimos cinco capítulos de la cuarta temporada, y anunció por fin su fecha de lanzamiento. Anoten todos en la agenda el próximo 3 de mayo, porque ese día van a poder disfrutar de las nuevas aventuras del más grande genio del universo y su nieto… ¡Así es! Poquito más de un mes es lo que nos separa de poder disfrutar esta gran serie animada de ciencia ficción.

Fue en noviembre del año pasado que vimos llegar a los primeros capítulos de esta esperada cuarta temporada, sin embargo, muchos fanáticos se quedaron con sed de muchas más aventuras. Adult Swim, su productora estadounidense, tomó la decisión de lanzarla en dos partes de 5 capítulos en vez de aventarnos los 10 de un jalón como en las tres anteriores. Así prologando la espera 4 largos meses.

La serie llega hoy con un tráiler titulado The Other Five, haciendo alusión a los cinco capítulos restantes. El adelanto deja mucho a la imaginación de los verdaderos fans, que por momentos vislumbra pasajes que insinúan que la historia principal tendrá seguimiento. Junto con las clásicas y locas aventuras de Rick and Morty, se ve por un momento un ejército de Ricks en la Ciudadela, por lo que muchos ya especulan el regreso de Evil Morty (Morty Malvado). Más adelante también se puede ver a Snuffles, el perro genio de Summer, y a ella envuelta en un duelo de espada con Tammy.

Ver esta publicación en Instagram The boys are back. #RickandMorty returns on May 3 on @adultswim Una publicación compartida por Rick and Morty (@rickandmorty) el 1 de Abr de 2020 a las 4:59 PDT

La transmisión de estos capítulos será como usualmente lo hacen: a través del canal de Adult Swim. Por el momento no hay información oficial sobre su llegada a Netflix. Los fanáticos seguramente esperan que salgan simultáneamente en ambas plataformas, pero de no ser así, habrá que esperar unos días para tenerlos en Netflix. Por lo pronto disfruten el tráiler The Other Five y esperen pacientemente por las aventuras de Rick and Morty: