¡’Rick and Morty’ lanza el primer adelanto de la 5ª temporada!

Fanáticos de Rick and Morty, funcionando como el primer tráiler, ¡la primera escena de la temporada 5 ya está aquí! Además, se reveló el verdadero némesis de Rick y algunos detalles que le podrían dar un giro muy intenso a la vida amorosa de Morty. Lo mejor, es que esto puede significar que la fecha de estreno de la quinta temporada puede estar más cerca de lo que pensábamos.

El Adult Swim Con digital se ejecutó del 23 al 25 de julio, y una nueva animación de la Temporada 5 de Rick and Morty se transmitió durante el panel How They Do It: Rick and Morty Live. El panel contó con el cocreador de la serie Dan Harmon junto a los actores de voz Chris Parnell, Sarah Chalke y Spencer Grammer.

En su mayoría, el panel se centró principalmente en detalles detrás de escena sobre varios episodios de la temporada 4, pero hubo muchas pistas de la temporada 5, incluido este nuevo adelanto.

La escena sin terminar de un episodio de la temporada 5 (Harmon dijo que “no recuerda” cuál), se abre sobre Morty con un Rick herido de muerte en lo que parece ser algún tipo de asteroide.

Morty agarra valor y vuela a través de un portal de cierre hacia la Tierra, escapando por poco de un monstruo enorme y con tentáculos mientras se destruye totalmente la nave de Rick en el proceso.

Momentos antes de que estén a punto de morir al estrellarse contra la Tierra, Morty llama a Jessica para confesarle su amor (por si no lo sabía…). En un inesperado evento ella sugiere que pasen el rato juntos, lo que inspira a Morty a hacer un aterrizaje forzoso exitoso en el océano. Ahí es donde las cosas se ponen raras (sí, aún más raras que Jessica aceptando a Morty).

Mr. Nimbus, el enemigo eterno de Rick, aparece de una concha mágica gigante como una especie de imitación de Aquaman. Incluso Rick se refiere al Mr. Nimbus como su “némesis”. Ya para que Rick diga que es su némesis, es que algo han de traer ellos dos. Sin saberlo, de cualquier manera algo nos dice que Morty no llegará a su cita con Jessica para ver un película.

Lo que sabemos hasta ahora de ‘Rick and Morty’

El cocreador Dan Harmon reveló el mes pasado que estaban trabajando en la quinta temporada mientras estaban encerrados, y le dijo a The Wrap: “Ya habíamos terminado la temporada 4, y los escritores están trabajando en la temporada 5 en bloques de dos horas a través de Zoom”.

Justin Roiland admitió en mayo que estaría ansioso por lanzar un episodio del programa por mes en lugar del lanzamiento habitual de la serie. “He estado diciendo que deberíamos lanzar un episodio cada mes, solo que sea un gran evento”, dijo. “Me gusta la idea de pensar fuera de la caja sobre cómo se entrega cualquier espectáculo a las masas”.

Esto probablemente nunca vaya a pasar, pero es alentador saber al menos que la espera probablemente no se acerque al retraso entre las temporadas 3 y 4. Y en grandes noticias, Rick and Morty todavía tiene 60 episodios restantes en su orden de 70 episodios de Adult Swim.