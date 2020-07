Ya somos dos: Robert De Niro dice que está en quiebra por el coronavirus

El coronavirus nos agarró parejo a todos. Ha sacudido a las industrias por igual provocando la perdida de miles de negocios y empleos a lo largo del planeta. Como ejemplo de que este virus no discrimina, les tenemos el caso de un actor cuyo nombre conocemos, amamos y relacionamos con mucho dinero: Robert De Niro.

Ni siquiera el actor de The Irishman, con una fortuna estimada de 500 millones de dólares, según Fox Business, la está llevando leve estos días. Algo un poco difícil de imaginar, ¿cierto? Pero resulta que es verdad.

Triple golpe a De Niro

En los últimos meses, Robert De Niro supuestamente perdió millones de dólares porque la pandemia cerró temporalmente tanto el Nobu como el Hotel Greenwich, una cadena de restaurantes y un hotel de lujo en el que el actor tiene intereses. Pero si esto fuera poco para pensar que sus millones se están diluyendo, De Niro también está durante negociaciones de divorcio.

Robert De Niro reveló sus pérdidas financieras en la corte donde su ex esposa, Grace Hightower, solicitó una orden de emergencia para aumentar la línea de crédito mensual de su tarjeta de crédito American Express. Resulta que a la pobre Hightower no le alcanzaba con los 50 mil dólares que tenía disponibles (aproximadamente 1 millón 125 mil pesos) y solicitó un aumento a 100 mil dólares al mes (2 millones 250 mil pesos), reporta Page Six.

El caso de divorcio tuvo lugar a través de Skype, donde el actor irlandés tuvo que explicar por qué estaba recortando su asignación. Según Caroline Krauss, su abogada, a De Niro solo se le exige que pague a Hightower 1 millón de dólares al año si gana 15 millones o más. Si gana menos que eso, entonces sus pagos se pueden reducir proporcionalmente para que coincidan con sus ingresos.

Las perdidas que ha sufrido por la pandemia

Ese es el escenario en el que se encuentra en estos días, dijo Krauss, porque Nobu no solo perdió 3 millones en abril y luego 1.87 millones en mayo, sino que De Niro también tuvo que pagar a los inversores 500 mil dólares en efectivo.

Con la industria del entretenimiento, y sobre todo la cinematográfica, sufriendo como nunca antes debido a que las producciones y los cines se mantienen cerrados, la fuente de ingresos de De Niro se ha visto muy afectada. Oklahoma, una nueva película en la que participará, canceló su producción para cumplir con las medidas de cuarentena. Por otro lado, las ganancias de The Irishman ya se han pagado en su mayoría por lo que el 2020 y 2021 sólo verá 2.5 millones de dólares.

Krauss agregó que De Niro ha reducido sus gastos “dramáticamente”. “Estas personas, a pesar de sus robustas ganancias, siempre han gastado más de lo que ganan, por lo que este hombre robusto de 76 años no podría jubilarse incluso si quisiera porque no puede permitirse el lujo de mantenerse al día con los gastos de su estilo de vida”.

Para buena suerte del actor, el juez de la Corte Suprema de Manhattan, Matthew Cooper, emitió un fallo temporal que establece que De Niro debe mantener el límite de la tarjeta de crédito de Hightower en 50 mil dólares al mes. Pero debe pagarle 75 mil adicionales para que pueda “encontrar una casa de verano” para dos de sus hijos mientras De Niro y sus otros hijos se quedan en su complejo de tres casas en el estado de Nueva York. Ahí nomás para estar tranquilos.