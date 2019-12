La carrera de Robert Pattinson es difícil de definir, al menos de una sola forma. Está acostumbrado a los grandes éxitos taquilleros como lo fue Harry Potter y Crepúsculo, pero también ha explorado (igual con mucho éxito) a directores independientes que le han dado la oportunidad de demostrar que es un gran actor. Entre ellos está David Cronenberg con Map to the Stars, Claire Denis con High Life, los hermanos Safdie con Good Time y Robert Eggers con The Lighthouse.

En 2020, el actor hará una mezcla de sus dos facetas con el estreno de Tenet de Christopher Nolan para luego dar paso a algo que podría ser aún más grande e importante para su carrera. Estamos hablando de The Batman de Matt Reeves, una producción del universo extendido de DC que mostrará los orígenes de Batman, es decir, cuando Bruce Wayne apenas se descubría como un vigilante.

Desde que se anunció su participación como el protagonista, comenzaron a surgir las dudas, o mejor dicho quejas, sobre qué tan bien hará el papel. Y no está de más, las expectativas alrededor de este filme son enormes, sobre todo a partir del éxito de la trilogía de Batman de Nolan y los fracasos en críticas de DC.

En una entrevista para The Guardian, Pattison dijo que decidió hacer el papel porque “Siento una conexión hacia él, no sé por qué. Realmente lo deseo. El personaje tiene cierto poder, es por eso que todos se sienten atraídos. Es algo que no se puede definir“.

En esta misma entrevista, Pattinson dijo que de no salir bien The Batman, se dedicaría a otra cosa: art house porn. Como las dos palabras la indican, se trata de un porno “independiente”, el cual se exhibe de manera discreta y sin pensar en el éxito comercial, sino más bien artístico. Y como sabemos, es algo a lo que le ha apostado en los últimos años… y le ha ido bastante bien.

También dijo: “Ya estoy recordando qué se siente hablar de una película que genera expectativas. Cualquier cosa que digas, la gente es de ‘¡Agh! Qué idiota’. Amigo, ni siquiera hemos empezado. Pero no hay críticas más duras hacia mí mismo que no vengan de mi. Así que no necesito preocuparme por los demás“.

The Batman ha fichado a dos actores para personajes importantes. Primero se anunció que Zoë Kravitz será la nueva Catwoman, Paul Dano será The Riddler (El Acertijo) y Jeffrey Wright como Gordon. Todavía faltan algunos personajes, y hay algunos rumores sobre Colin Farrell como El Pingüino, John Tuturro como Carmine Falcone y Andy Serkis como Alfred.