Como un crack: Robert Pattinson sorprende a un fan con autismo que le mandó un dibujo de Batman

En estos tiempos tan extraños que nos toca enfrentar, siempre nos caerá bien leer noticias buenas para levantar el ánimo. Una de ellas es la que estamos por contarles, porque además de volarnos la cabeza y convencer a muchas personas con su actuación el primer teaser de The Batman, Robert Pattinson resultó ser un tipazo al darle una sorpresa que jamás olvidará a un pequeño fan del héroe de Gótica.

Como recordarán, la película dirigida por Matt Reeves retomó sus grabaciones hace algunas semanas en el Reino Unido, luego de que supuestamente el actor que interpretará a esta nueva versión de Bruce Wayne diera positivo al coronavirus. Es por eso que James Campbell, un niño con autismo de 10 años y fanático del personaje de DC, decidió hacerle un dibujo a Pattinson y mandárselo, aunque la tarea no fue fácil.

Según lo que cuentan los papás de este pequeño, visitaron el set de The Batman todos los días mientras la producción se encontraba en Liverpool, con la ilusión de encontrar a Robert Pattinson caminando por ahí y entregárselo en persona, pero no daban con él. Es por eso que la mamá de James, Nicola Corkill, le pidió a a la estación local Radio City News en Twitter que le ayudara a impulsar su petición de enviar la foto de su hijo al equipo del actor.

“¿Pueden ayudar a mi hijo autista de 10 años a enviar esta foto a ‘Batman’? Él ha estado hoy en el set de Liverpool y estará allí todas las noches hasta que se acabe. Es un gran fanático y esto le haría el año. Por favor, ayúdame a poner una sonrisa en la cara de mi hijo”, escribió la madre en su cuenta y afortunadamente la estación se sumó a la tarea de buscar a las personas que están cerca de Robert, y así cumplir el sueño de este pequeño.

@RadioCityNews can you help my 10yo autistic son get this picture to “batman” he has been at the set in #liverpool today and will be there every night until it is gone. He’s a massive fan an this would make his entire year. Please help me out a smile on my boys face #TheBatman pic.twitter.com/ZlWbLbMkgR

— Nicola corkill (@xxnicolac93xx) October 10, 2020