Estamos empezando el 2020 y con él inicia uno de nuestros momentos favoritos, la temporada de premios. Desde unos años para acá ya se nos ha hecho costumbre ver que hay mexicanos compitiendo en las grandes ligas del cine en Hollywood, y por lo regular arrasan con todo. Ahora le tocó el turno a Rodrigo Prieto de ser nominado por el enorme trabajo que realizó en The Irishman de Netflix junto a Martin Scorsese.

El día de hoy, la Sociedad Americana de Cinematógrafos ha anunciado los nominados en cine para la edición 34 de sus premios anuales que se llevarán acabo del próximo 25 de enero. Esta es la cuarta vez que Prieto está compitiendo en esta categoría luego de no conseguirlo por películas como Frida (2003), Brokeback Mountain (2005) y Silence (2017). Esperamos que este año sí sea el bueno para el querido Rodrigo y que por fin se lleve ese premio hasta su casa.

Además de Rodrigo Prieto, la categoría la comparte con otros grandes contrincantes, como Roger Deakins por su trabajo en 1917, Robert Richardson con Once Upon A Time in Hollywood, Phedon Papamichael por Ford v Ferrari, y por último Lawrence Sher por Joker.

Además de la nominación de Rodrigo Prieto, a continuación les dejamos la lista completita de todas las categorías:

Spotlight Award

Jarin Blaschke – The Lighthouse

Natasha Braier – Honey Boy

Jasper Wolf – Monos

Documental

Fejmi Daut and Samir Ljuma – Honeyland

Nicholas de Pencier – Anthropocene: The Human Epoch

Evangelia Kranioti – Obscuro Barroco

Episodio de una serie para la televisión no comercial

David Luther – Das Boot

M. David Mullen – The Marvelous Mrs. Maisel

Chris Seager – Carnival Row

Brendan Steacy – Titans

Colin Watkinson – The Handmaid’s Tale

Episodio de una serie para la televisión comercial

Dana Gonzales – Legion

C. Kim Miles – Project Blue Book

Polly Morgan – Legion

Peter Robertson – Vikings

David Stockton – Gotham

Película, Miniserie o Piloto Hecho para la Televisión

John Conroy – The Terror: Infamy

P.J. Dillon – The Rook

Chris Manley – Doom Patrol

Martin Ruhe – Catch-22

Craig Wrobleski – The Twilight Zone

Durante la edición 2019 del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, tuvimos chance de platicar con Rodrigo Prieto sobre la fotografía, sus influencias, trabajar con grandes nombres como Martin Scorsese, Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci y mucho más. Chequen a continuación la entrevista con uno de los cinematógrafos que sin duda dará de qué hablar durante esta temporada de premios: