‘Rogue Squadron’: ¿Por qué Patty Jenkins hará historia con su película de Star Wars?

En 2017 se estrenó Wonder Woman bajo la dirección de Patty Jenkins, la primera película de superhéroes que tendría como protagonista a una mujer y una directora. Esta cinta recaudó más de 800 millones de dólares, todo un éxito entre las franquicias de este género que además, sentó un precedente para que dos años después, Disney estrenara su primera cinta con una heroína: Capitana Marvel.

El presupuesto de Wonder Woman fue de más de 100 millones de dólares. Y eso convirtió a Patty Jenkins en la primera mujer en liderar un proyecto con esa cantidad de dinero dentro del presupuesto. Y ahora, Jenkins vuelve a hacer historia al convertirse en la primera mujer en dirigir una película de Star Wars.

Lucasfilm

La tarde del jueves 10 de diciembre, Disney dio a conocer todas las producciones que tiene preparadas para los próximos años. Durante el Disney Investor Day, reveló que lanzará decenas de series y películas para National Geographic, Pixar, Walt Disney Studio, Disney Animation Studios, Marvel, FX y Lucasfilm.

Para este último, se revelaron varias series (algunas ya sabíamos) y sus fechas de estreno como la de Casian con Diego Luna, Lando sobre Lando Calrissian, Obi-Wan Kenobi con Ewan McGregor y Hayden Christensen, la serie de cortos animados Visions, A Droid Story, Ahsoka con Rosario Dawson o The Rangers of The New Republic.

También se revelaron un par de películas. Una estará bajo la dirección de Taika Waititi. Todavía no tiene título, fecha ni se reveló la historia, pero el anuncio llegó con el nombre de Waititi, quien ha triunfado con Thor: Ragnarok y Jojo Rabbit, y quien volverá el 6 de mayo de 2022 con Thor: Love and Thunder.

Ver en YouTube

Rogue Squadron de Patty Jenkins

La otra película que Disney anunció dentro de Lucasfilm y el universo de Star Wars, correrá a cargo de Patty Jenkins. El título es Rogue Squadron, la cual nos presentará a “una nueva generación de pilotos en su camino por ganarse un lugar y arriesgan su vida en un viaje a toda velocidad que rebasará todos los límites“.

En un video, Jenkins explicó que se trata de un proyecto muy personal. Su padre fue un piloto que sirvió en Estados Unidos, por lo que siempre estuvo ligada a la idea de volar y combatir. Su padre murió mientras estaba en servicio, por lo que buscó una historia que la inspirara y rindiera tributo a su padre.

“Nunca la había encontrado… hasta ahora“, y con eso hace referencia a Rogue Squadron. Como mencionamos, Jenkins se convierte con esto en la primera mujer en dirigir una cinta de Star Wars. Victoria Mahoney fue la primera mujer en estar dentro del equipo de dirección de una producción de Star Wars en The Rise of Skywalker de JJ Abrams.

También está el nombre de Deborah Chow, quien dirigió un episodio de la primera temporada de The Mandalorian y estará a la cabeza de Obi-Wan Kenobi. Pero de ahí en fuera, no hay más hasta este anuncio de Patty Jenkins.

Rogue Squadron saldrá en diciembre de 2023.

Ver en YouTube

Wonder Woman 1984

El próximo 17 de diciembre, llegará a salas de cine en México la película Wonder Woman 1984, la cual está protagonizada por Gal Gadot como Diana Prince/Wonder Woman, Chris Pine cono Steve Trevor, junto a los villanos de esta entrega: Kristen Wiig como Barbara Minerva/Cheetah y Pedro Pascal como Maxwell Lord.

En esta segunda entrega, Diana Prince vive en Washington y trabaja en el Smithsonian. Un día, llega un extraño artefacto que creen se trata de un objeto falso; sin embargo, es la Dreamstone, la cual es capaz de cumplir los deseos de cualquiera que la toque (siempre con algo a cambio), y su presencia ha estado ligada al fin de varias civilizaciones.

Maxwell Lord roba la piedra, y su deseo es convertirse en ella, por lo que es capaz de cumplir deseos y pedirles algo a cambio, lo que sea. Esta es la premisa de Wonder Woman 1984, la cual promete ser un éxito bajo las circunstancias de la crisis sanitaria en todo el mundo.