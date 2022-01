¡Wow! Rooney Mara protagonizará una biopic de Audrey Hepburn para Apple

Apenas va iniciando el año y ya tenemos pendientes algunos estrenos que esperamos con muchas ansias para los siguientes meses. Sin embargo, a pesar de que llevamos unos cuantos días del 2022, han aparecido noticias interesantes dentro de la industria cinematográfica, tal como lo que está pasando con Apple que seguirá apostándole a producciones originales. Pero ahora, de plano nos sorprendieron porque están trabajando en una película biográfica de la espectacular Audrey Hepburn.

Para nadie es un secreto que Hepburn es una de las mejores actrices de la historia y figura de la época de oro de Hollywood. A lo largo de su enorme carrera, brilló en el cine, en las pasarelas y hasta como bailarina, participando en proyectos icónicos como Breakfast at Tiffany’s, The Children’s Hour, My Fair Lady, Charade y muchas más. Por si esto no fuera suficiente, también tuvo nominaciones al Oscar y ganó la estatuilla dorada a mejor actriz en 1953 por Roman Holiday.

Apple ya trabaja en una película biográfica de Audrey Hepburn

Sin embargo, además de admirar la grandiosa trayectoria de Audrey Hepburn, se convirtió en una verdadera figura de culto dentro de la industria cinematográfica hasta su lamentable muerte en 1993 a los 63 años. A partir de ahí inició su leyenda y a pesar de que en los 2000 hubo una película biográfica basada en su vida protagonizada por Jennifer Love Hewitt que llegó directamente a la televisión, Apple se encargará de una nueva biopic que promete y muchísimo por varias razones.

De acuerdo con Deadline, el director de esta cinta es ni más ni menos que Luca Guadagnino –quien estuvo a cargo de Call Me By Your Name y Suspiria–. Pero quizá lo que más llama la atención es que Rooney Mara será la actriz encargada de interpretar a Hepburn en este proyecto. Por si esto no fuera suficiente, Mara también estará a cargo de la producción junto a Michael Mitnick (productor ejecutivo de la serie Vinyl de HBO), quien además está escribiendo el guión.

Sin duda, esta noticia nos emociona y mucho, pues Rooney Mara es increíble y la historia de Audrey Hepburn da para una película espectacular, porque hay facetas de su vida bastante interesante que quizá no todo el mundo conoce. Por ahora no se sabe cuándo iniciará la filmación y mucho menos cuándo podríamos ver esta cinta, pero con esta decisión nos queda muy claro que Apple busca continuar creando producciones para proyectarlas en la pantalla grande.