Ruby Rose reveló la razón de su salida de ‘Batwoman’ y abusos en la producción

De repente, las cosas en el universo de DC –como en los cómics– se salen de control. Hablando específicamente de sus personajes en la televisión, hay noticias que nos dejan con el ojo cuadrado, como cuando nos enteramos de que después de una temporada, Ruby Rose dejaría de ser Batwoman en la serie que protagonizaba. Sin duda, esto sorprendió a muchas personas, pero poco a poco vamos conociendo los motivos que la obligaron a abandonar el personaje.

En aquel momento comenzaron a surgir rumores que apuntaban a que había salido de la producción por un problema físico. En particular, por una fuerte lesión en la espalda, aunque también se decía que este no era la única razón por la que decidió no continuar. Sin embargo, luego de casi un año de este chisme y que The CW contratara a otra persona para interpretar a Kate Kane, la propia actriz y modelo rompió el silencio.

Ruby Rose reveló por qué dejó de ser Batwoman

A través de sus historias de Instagram, Ruby Rose estalló –porque no hay otra forma de decirlo– en contra del ex presidente de WB TV, Peter Roth; su compañero de elenco y que interpretaba a su padre en Batwoman, Dougray Scott; la showrunner de la serie, Caroline Dries; y los productores Greg Berlanti y Sarah Schechter. En cada uno de los videos, describió la pesadilla que fue para ella trabajar con todos ellos y por eso abandonó el proyecto.

“Voy a contar a todo el mundo lo que realmente pasó en el set”, comenzó la protagonista de la producción. Para empezar habló de Roth, a quien acusó de acoso sexual e incluso aseguró que le puso un investigador privado para seguirla:

“No estoy segura si lo dejaste después de ser ascendido al más alto puesto porque no podías dejar de obligar a jóvenes mujeres a plancharte los pantalones, sobre tu paquete, mientras los seguías llevando puestos o si lo dejaste después de ponerme un detective privado a quien despediste en cuanto el informe no encajaba con tu narrativa. En cualquier caso, en lo que te concierne, hay ya un ejército esperándote”.

Más adelante, Ruby Rose mostró cuatro vídeos en los que se puede ver unas radiografías de la lesión de cuello que tuvo y por si esto no fuera suficiente, también se pueden apreciar un tumor y una lesión en las costillas. La actriz dijo que Peter Roth y el estudio le pidieron que volviera a trabajar tan solo diez días después de la operación que tuvo porque si no, sería responsable del despido de todo el equipo y reparto de Batwoman.

También declaró que hubo hechos desagradables en el set

“A mis queridos fans, por favor, dejen de preguntarme si volveré a esa asquerosa serie, no regresaré por ninguna cantidad de dinero ni teniendo una pistola en la cabeza… tampoco renuncié . No renuncié, ellos arruinaron Kate Kane y destruyeron Batwoman, no yo. Seguí órdenes y si quería quedarme tenía que renunciar a mis derechos”, mencionó Rose, para más tarde relatar algunos hechos desagradable que ocurrieron en el set.

Para que se den una idea de lo complicadas que fueron las filmaciones, Ruby Rose afirmó que un miembro del equipo sufrió quemaduras de tercer grado y que tanto The CW como los creadores no querían darle tratamiento médico. Por si esto no fuera suficiente, la actriz declaró que tuvo cortes que podrían haberla dejado ciega y que incluso, una asistente de producción estuvo a nada de quedarse tetrapléjica en un accidente.

Todo esto, junto a la llegada de la pandemia y la actitud de Caroline Dries, fue lo que cansó a Rose, pues quería continuar con las grabaciones sin importar el coronavirus: “No tiene corazón, quería que termináramos la temporada durante la pandemia y le dije que era una mala idea, que todo el mundo estaba distraído, checando las noticias del COVID y contactando a sus amigos. Y viendo que tanto ‘Riverdale’, ‘The Flash’ y ‘Supergirl’ ya habían parado, sentí que algo malo pasaría“.

También mencionó un caso de abuso por parte de un actor

Por último pero no menos importante, Ruby Rose acusó a Dougray Scott –quien interpreta a Jacob Kane, el padre de Batwoman– de tratar mal a algunas de las mujeres de la producción y hasta declaró que a una chica en particular la hirió sin importarle absolutamente nada: “Dougray hirió a una doble femenina, gritaba como una perra a las mujeres y era una pesadilla”. Aunque esto no fue lo único que sucedió con el actor.

“(Dougray) Se iba cuando quería y llegaba cuando quería. Abusaba de las mujeres y a su vez como protagonista del programa, envié un correo electrónico pidiendo una política de no gritar en el set, pero se negaron”, concluyó Rose. Hasta el momento, ninguno de los acusados ni tampoco The CW han declarado algo al respecto, pero con esto nos queda muy claro por qué la actriz y modelo decidió dejar el personaje de Kate Kane en el universo de DC.