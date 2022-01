¿Tom Cruise de Iron-Man? Los rumores más extraños de las próximas películas de Marvel

La Fase 4 del universo cinematográfico de Marvel está en marcha y como es costumbre, nos tiene al filo del asiento con todo el asunto de las películas que hasta ese momento ya se han estrenado, así como las que se vienen. El multiverso, nuevos personajes, el regreso de algunos viejos conocidos y otros detalles son los que nos mantienen con la expectativa alta… y bueno, qué decir de los diversos rumores que circulan por ahí.

En este punto, seguro que ustedes ya habrán escuchado o leído algún rumor por ahí respecto a lo que podríamos próximamente en el MCU o incluso en el universo Marvel de Sony (que si ya vieron Spider-Man: No Way Home, ya sabrán que están vinculados).

Por acá, repasaremos algunos de los rumores más locos que han circulado en las últimas semanas sobre las películas venideras del universo marvelita.

‘Doctor Strange in the Mutiverse of Madness’ dentro de la Fase 4 del MCU

Antes de entrar de lleno en cada rumor, hay que hablar de la importancia de la Fase 4. Si las primeras tres fases del MCU se enfocaron en el antagonismo de Thanos, las Gemas del Infinito, los Avengers y sus aliados, ahora el nuevo enfoque de las sagas de Marvel Studios está evidentemente centrada en el Multiverso y sus inagotables posibilidades.

WandaVision nos acercó primeramente al potencial destructivo de Wanda Maximoff/La Bruja Escarlata y su capacidad para crear realidades alternas. Luego, Loki en su serie nos dio la primera probada de la ramificación de las variantes y los diferentes universos existentes. Y recientemente, Spider-Man: No Way Home, con lo épica que resultó, confirmó que Marvel Studios podría explorar otras franquicias aunque estas no pertenecieran a su catálogo (o bueno, al de Disney).

Con esos antecedentes, es fácil emocionarse. Sin embargo, el momento de la verdad vendrá con el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Como ya pudimos ver en su tráiler (ACÁ échenle un ojo), el Hechicero Supremo posiblemente lidiará con las consecuencias del hechizo que lanzó en No Way Home, abriéndose paso a otras realidades donde lo veremos encontrarse con nada más y nada menos que Strange Supreme (que ya tuvo su aparición en What If…?).

Pero más allá de eso y basándonos en las apariciones recientes de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la última película de Spider-Man de Tom Holland (ya pasaron más de dos semanas de su estreno; ya no es spoiler), muchos rumores indican que podríamos ver a superhéroes que en el pasado fueron interpretados por otros actores y actrices incluso antes de que el universo cinematográfico de Marvel comenzara en 2008 con Iron-Man. ¿Será?

¿Un Iron-Man interpretado por Tom Cruise?

Aclaremos algo: este no es un rumor nuevo como tal, pero ha vuelto a cobrar fuerza tras los eventos de No Way Home. De hecho, como los fanáticos más clavados recordarán, se dice que en su momento Tom Cruise fue considerado para interpretar la franquicia de Iron-Man antes de que el papel recayera en Robert Downey Jr hace casi 14 años.

Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, por ahí de septiembre de 2020 volvió a surgir el rumor de que Marvel Studios quería que Cruise hiciera un cameo como una versión alternativa del superhéroe en la próxima cinta de Doctor Strange. Efectivamente, la cosa no pasó a mayores, pero ahora en el inicio del 2022 esta idea volvió a tomar fuerza -evidentemente como rumor- pues muchos nos descartan que Tom pudiera aparecer como una variante de Stark de otro universo.

Desde luego, no parece algo muy factible esto, pero en el MCU y el Multiverso, todo puede suceder. Y de que sería épico, de eso no hay duda. Vaya, hasta los curiosos fan-art se ven bastante bien si somos honestos. ¿Les gustaría ver a Cruise en la armadura más famosa del cine?

El regreso de los Bruce Banner pasados

Hoy por hoy, la figura de Hulk/Bruce Banner nos remonta inevitablemente a Mark Ruffalo. El actor le dio al personaje un carisma inigualable y mucha chispa dentro del MCU, con la capacidad de ser tan chistoso como medianamente trágico. La neta, una genialidad y ahora, parece que la batuta la pasará a una nueva heroína cuando se estrene la serie de She-Hulk.

Sin embargo, de nueva cuenta con Doctor Strange in the Multiverse of Madness como excusa, los rumores apuntan a que podríamos ver en esta cinta un cameo de otros actores que han hecho al gigante esmeralda en el pasado. Por ahí, se dice que veríamos a Edward Norton repetir papel como Banner, aunque no se ha especificado cómo encajaría pues básicamente, su Hulk y el de Ruffalo son los mismos. Por ello, resulta algo descabellado verle de nuevo en el MCU…. aunque quién sabe.

Pero el rumor completo apunta a otro regreso en forma de cameo: el de Eric Bana, quien tomó en 2003 el papel de poderoso héroe en una película que fue bastante cuestionada en su momento por los efectos especiales, la trama y todo eso que ya saben. En este caso, se menciona que solo veríamos a Bana interpretando a Bruce sin estar transformado en nuestro verde protagonista. ¿Estaría bueno hacerlo canon en el universo cinematográfico de Marvel, no?

Eso sí, ya a mediados del 2021, Eric Bana había descartado en una entrevista con Screen Rant que no estaba interesado en regresar a la piel de Hulk en una hipotética aparición en el Mutiverso del MCU. Pero como dicen por ahí, “es de sabios cambiar de opinión”.

Ghost Rider también regresaría a la pantalla

La lista de supuestas filtraciones de la próxima película de Doctor Strange es larga y épica sin duda, y por eso también resulta difícil creer que todo eso pueda ocurrir. Pero hay que decirlo como va: hay motivos para ilusionarse en que algo de eso podría ocurrir. En ese sentido, una de las partes más llamativas es la idea de que veríamos de nuevo a Nicolas Cage como Ghost Rider en una breve aparición.

Fue hace prácticamente más de 10 años que salió la última película de esa saga y aunque le alcanzó para dos entregas, también se le recuerda como una historia bastante criticada entre los fans de Marvel. Peeero en su caso, resultaría más posible ver el cameo de Cage en The Multiverse of Madness.

¿Por qué? Pues como recordarán, la franquicia de Ghost Rider le pertenece a Sony Pictures, que mantiene buena relación con Marvel Studios a raíz de Spider-Man y nos cumplió el Spider-Verse en No Way Home. Así que no sería raro que prestaran a otro de sus personajes ‘marveliano’ para el MCU. ¿Les gustaría ver de regreso al Vengador Fantasma?

Los X-Men, Wolverine y Deadpool le entrarían por fin al MCU

Este es uno de esos momentos hipotéticos que se antojan desde que Disney compró 20th Century Fox, pero nomás no ha sucedido. Si hay un encuentro que el universo de Marvel Studios tiene todo el potencial para llevar a cabo, es el encuentro entre los X-Men y los Avengers.

Si Doctor Strange in the Multiverse of Madness lo logra, sería otro punto a favor para confiar de nuevo en el equipo de Kevin Feige y Victoria Alonso al frente del estudio. Y bueno, con la entrada al Multiverso, nuevamente se saborea ese rumor con fuerza. La filtración no ha especificado bien qué mutantes veríamos en la próxima película de Benedict Cumberbatch, pero de entrada nos ilusiona pensar en Magneto y el Profesor X, quien en los cómics es una de las mentes más cercana al Hechiero Supremo.

Por ahí, se dice que Wolverine aparecería en la película con Hugh Jackman regresando un ratito al personaje, aunque el actor ya dejó claro que no volvería a hacerlo. ¿Unos buenos billetazos lo harían cambiar de opinión? También se habla de Deadpool, que sería menos descabellado sin duda pues en su segunda cinta al final, ya lo vimos pasearse por otras películas e incluso universos diferentes (como cuando va y le pega un disparo -irónicamente- a Ryan Reynolds).

Un acercamiento a Los 4 Fantásticos

En los 2000, otra saga de superhéroes que le alcanzó para echarse dos películas aunque su recepción fue pobre, es la de Los Cuatro Fantásticos de Fox (hoy Star). Los rumores en torno a la nueva cinta de Dr. Strange también apuntan a que el multiverso nos acercará a la aparición de Reed Richards y compañía en el MCU.

Pero no queda muy claro si el rumor se refiere al elenco de la franquicia dosmilera de Ioan Gruffudd y Jessica Alba, a la criticadísima cinta del 2015 o a la nueva encarnación del grupo que tiene en mente Marvel Studios. Como sea, sería bien interesante ver a Chris Evans de nuevo como la Antorcha Humana en el universo donde ya hizo al Capitán América. Qué curioso.

El futuro de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield

Ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield de nuevo cada uno como su respectivo Peter Parker, fue una de las mejores experiencias que el MCU nos dejó en el 2021 con Spider-Man: No Way Home. Y es a raíz de ello, es que se tiene fe en los rumores de la próxima cinta del Dr. Strange. De esta manera, otro rumor es que los actores volverán al MCU para The Multiverse of Madness en este 2022, aunque ahora con un simple cameo.

Sin embargo, más allá de eso y tras su aparición reciente, las redes se han vuelto locas con campañas en las que los fans piden que Sony (el estudio que mantiene los derechos cinematográficos de Spidey) complete la trilogía de Andrew y haga una cuarta parte de la de Tobey.

No se sabe si sucederá (que no es muy probable), pero algunos rumores apuntan a que, en el caso del Spider-Man de Garfield, este podría aparecer próximamente en la película del Morbius de Jared Leto, lo que habría provocado que la película del vampiro de Marvel se retrasara unos meses de enero a abril de este 2022 para incluir algunas escenas. Eso sí, nada concreto en realidad.

Por otra parte, esto también alimenta el rumor de que el Venom de Tom Hardy en realidad comparte universo con el Spidey de Andrew, ya que recordemos que en su tráiler oficial, Morbius-Leto hace referencia al simbionte (ACÁ el tráiler). Entre tanto misterio y posibilidades, uno ya no sabe qué creer.