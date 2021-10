¿Sabrina Spellman aparecerá en ‘Riverdale’? Se armó el crossover y esto es lo que sabemos

No podemos negar que cuando dos franquicias se unen, se nos pone la piel chinita de la emoción. Así nos ha pasado con infinidad de películas o series de superhéroes, algunas caricaturas y otras historias por igual… y ahora, el turno es para Riverdale.

La serie que se transmite en Netflix, que dicho sea de paso es una de las más seguidas, está lista para entregar su sexta temporada con todo y una ‘mágica’ aparición especial. Sabrina Spellman, la querida e icónica bruja adolescente protagonizada por Kiernan Shipka, le entrará al quite en la nueva tanda de episodios.

El universo Riverdale – Sabrina

The Chilling Adventures of Sabrina la rompió en grande cuando comenzó a emitirse en 2018, pero también abrió la especulación: ¿La versión más oscura de la bruja adolescente se uniría en algún punto con Riverdale? Algunos ya lo sabrán, pero para quienes no, aquí va el dato: esta versión más siniestra y escalofriante de Sabrina, originalmente aparece en las historias de Archie Cómics como una especie de spin-off de la propia Riverdale.

Con base en ello, los fanáticos ya pensaban en un posible crossover adaptado para la televisión dado que ambas series, básicamente, compartían el mismo contexto. Quienes hayan visto la serie de Sabrina y quienes sigan conectados con Riverdale, se darán cuenta que hay referencias de una y otra en ambos shows, así como menciones de las ciudades (Greendale) o apariciones de algunos personajes de una serie en la otra.

Sin embargo, el cruce entre los personajes principales no estaba contemplado. Incluso, algunos ejecutivos de Warner (que desarrollan ambos programas) llegaron a mencionar que no estaba en los planes, pero la concepción cambió poco a poco al grado hasta este momento…

Kieran Shipka revela que retomará su papel para ‘Riverdale’

Como recordarán, Netflix canceló The Chilling Adventures of Sabrina en 2020 -por temas de la pandemia, ya saben- y pues uno pensaría que ni modo, adiós al personaje y a una serie que jaló bastante público y una base sólida de fans. Pero bueno, tal vez el show está descontinuado, pero la icónica hechicera sigue vigente.

Este jueves 7 de octubre, Kiernan Shipka subió a sus redes sociales una imagen donde aparece sentada en una silla cuyo respaldo tiene el nombre de su personaje -Sabrina Spellman- y debajo, el título de la serie a la que llega. “De Greendale a Riverdale. Nos vemos en la temporada 6“ escribió la actriz en la descripción de la imagen confirmando su presencia.

View this post on Instagram A post shared by Kiernan Shipka (@kiernanshipka)

Según se sabe, Sabrina aparecerá en el capítulo 4 de la próxima temporada en un capítulo titulado “The Witching Hour” que de acuerdo con el logline recogido por Entertainment Weekly, nos presentará a Cheryl realizando un hechizo peligroso, uno que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un miembro querido de la familia Blossom. La idea, al parecer, es que la bruja ya no tan adolescente ayudará en la creación de este conjuro.

Lo interesante es saber cómo se introducirá a la hechicera interpretada por Shipka en Riverdale pues -ALERTA DE SPOILER- al final de The Chilling Adventures of Sabrina la protagonista muere. Las teorías aseguran que podría tratarse de algo relacionado con una línea temporal alternativa o que los sucesos de Riverdale en este punto, suceden antes del final de la serie de la bruja. ¿O veremos algún ritual para regresarla a la vida de alguna forma? Todo puede pasar.

“Hemos estado hablando de que Sabrina visite ‘Riverdale’ desde la temporada 1, por lo que es emocionante que esto finalmente esté sucediendo, como parte de nuestro evento especial ‘Riverdale’… También es perfecto que ella se presente para ayudar a Cheryl Blossom durante su momento de mayor necesidad. Todos en el set perdieron la cabeza, creo que los fanáticos también lo harán. Es realmente divertido y especial”, dijo a EW el escritor de la serie Roberto Aguirre-Sacasa.