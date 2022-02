¡Anda! Sacha Baron Cohen podría unirse a la nueva serie de Alfonso Cuarón en Apple TV+

Sacha Baron Cohen viene de tener un par de años destacados en lo que se refiere a los proyectos en los que ha estado envuelto y sí: podría estar firmando su próximo gran éxito de la mano de un aclamado creativo mexicano como lo es Alfonso Cuarón. ¿Les gustaría ver a este par trabajando juntos? Pues la posibilidad no luce tan lejana.

Recientemente, se dio a conocer que el actor está en pláticas para unirse a Disclaimer, una próxima serie que llegará a Apple TV+ en la que el cineasta de Roma hace trabajo de dirección, guionismo y producción. Aunque aún no hay nada concreto al 100 por ciento, todo indica que el acuerdo no tardará en cerrarse. Acá les contamos lo que sabemos.

Sacha Baron Cohen formaría parte de la nueva serie de Alfonso Cuarón

Se vienen un montón de proyectos para Alfonso Cuarón de cara al futuro. Pero en esta ocasión, no nos referimos como tal a alguna película en concreto o algo por el estilo, sino al acuerdo global que tiene con Apple desde 2019 para desarrollar diversos contenidos. Ahí, figura una serie llamada Disclaimer de la que poco a poco se dan a conocer más detalles.

Al momento, se sabe que Cate Blanchett y Kevin Kline están confirmados dentro del reparto y parece que Sacha Baron Cohen le está entrando a la movida. De acuerdo con Deadline, el actor de Borat está en negociaciones avanzadas para unirse al elenco de esta serie en un papel que por el momento no se ha revelado. Se espera que en el futuro inmediato se confirme su lugar en la lista de actores que conforman la historia.

Sacha, como dijimos, viene de un periodo fructífero en los últimos dos años pues apareció en la esperada segunda parte de Borat, así como en The Trial of the Chicago 7, películas que le valieron múltiples nominaciones y premios. En cuanto a series, la última que realizó fue The Spy de Netflix, que fue bien recibida por la crítica. Veremos qué tal en esta nueva oportunidad.

¿De qué va ‘Disclamer’?

Como mencionamos antes, Disclaimer es una de las series que forman parte del acuerdo entre Alfonso Cuarón y Apple para producir contenidos exclusivos (que evidentemente irán a parar al streaming de Apple TV+). La historia se basa en la novela del mismo nombre de la autora Renée Knight.

La trama nos pone frente a una Catherine Ravenscroft (Cate Blanchett), una respetada periodista especializada en documentales de televisión, quien dedica su trabajo a revelar conflictos y transgresiones ocultas de grandes instituciones. Un día, de pronto, se le cruza la novela de un hombre viudo (interpretado por Kevin Kline) que la horroriza pues un secreto de su pasado, que ella creía enterrado, sale a flote.

Esta serie aún no tiene fecha de estreno, pero sabemos que Cuarón dirige y dirige todos los episodios, además de que los produce a través del estudio Esperanto Filmoj. Emmanuel “El Chivo” Lubezki también está en el equipo de producción como director de fotografía. Estaremos atentos a lo que se anuncie próximamente.