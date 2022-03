Samuel L. Jackson defendió las películas de Marvel y respondió a sus detractores

El debate sobre las películas de superhéroes y su valor dentro de la industria cinematográfica es un tema de nunca acabar. Quizá en este punto, ustedes ya tienen bien ubicados quiénes son esas figuras del ámbito que nomás no ven con buenos ojos lo que Marvel Studios u otras casas productoras similares hacen… pero al quite contra esas ideas, está el mismísimo Samuel L. Jackson.

Pues resulta que el actor de Avengers -nuestro querido Nick Fury por supuesto- dio una reciente entrevista donde habló del tema y básicamente dijo que resulta muy fácil para algunas personas descartar o criticar las películas de superhéroes. Además de eso, él agregó que la tendencia de desestimar este tipo de cintas tiene lugar desde hace mucho tiempo, solo que con otro enfoque. Vaya que el buen Sammy se pronunció en serio.

Samuel L. Jackson defiende las películas de superhéroes

A mediados de febrero pasado, el tema del valor de las películas de superhéroes en el cine se puso de nuevo sobre la mesa cuando Francis Ford Coppola dijo en una entrevista que las cintas de Marvel “un prototipo de cinta que se hace una y otra y otra vez para dar la apariencia de que es diferente” (ACÁ ese dato). Por supuesto, esas declaraciones nos hicieron recordar de inmediato a otros cineastas icónicos como Martin Scorsese, quien abiertamente ha expresado su disgusto con este tipo de largometrajes.

Pues bien, Samuel L. Jackson, que pronto retomará su papel como Nick Fury para la serie Secret Invasion, tomó un poco la iniciativa y si bien no les respondió directamente a ellos, parece que al menos contrapone una idea importante contra los comentarios de esos directores. En una reciente entrevista con The View, la también estrella de Pulp Fiction comentó que las producciones superheroicas -por llamarles de alguna manera- no son tan sencillas como algunos pensarían.

“Las películas son películas… Esas son las películas que iba a ver cuando era niño. Y el arte de hacer una película es algo que fue un misterio durante mucho tiempo. Hacer películas ya no es un misterio. Los niños saben cómo hacerlo en sus teléfonos. Así que es fácil para ellos [los directores de cine] descartarlo solo porque la gente no va a ver sus películas“, dijo el actor 8vía Variety).

“Siempre ha sido el caso…”

Y ahí no paró el asunto. Samuel L. Jackson también comentó que siempre ha existido esta idea de que el cine de superhéroes embrutece a la audiencia en comparación con el cine, digamos, de culto. El actor puso un ejemplo con otro tipo de cintas de antaño, como los populares westerns.

“Cuando éramos más jóvenes, la gente iba a ver películas de vaqueros, e iban a ver películas de superhéroes de otro tipo, tenían superhéroes en la televisión. Cuando cuentas una historia, encuentras una audiencia de nicho y lo mismo sigue sucediendo. La gente va al cine para sentirse mejor y salir de su existencia diaria”, agregó Jackson.

Estas declaraciones llegan luego de que el actor otorgara una entrevista al diario The Times donde dijo que las películas de superhéroes merecen un poco más de reconocimiento en los Oscars. Y ustedes, ¿qué opinan sobre todo esto?