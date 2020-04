Ve a Samuel L. Jackson leer el pasivo-agresivo poema de cuarentena ‘Stay the F*ck at Home’

Para estas alturas del partido, ya todos sabemos que quedarnos en casa –en la medida de lo posible– es lo mejor que podemos hacer para mantenernos a salvo, a nuestro seres queridos y para que estos turbulentos días pasen lo más pronto posible. Hasta el día de hoy, es la única manera existente para prevenir el contagio de coronavirus. Para reforzar el importante mensaje de quedarnos en casa, el gran Samuel L. Jackson le leyó al mundo de manera pasiva-agresiva el nuevo poema Stay the F*ck at Home.

Por si aún no lo sabían, Samuel L. Jackson es esa celebridad a la que siempre debes escuchar. Como ejemplo de su sabiduría, hace casi una década ayudó a varios niños a dormir temprano con su audiolibro Go the F*ck to Sleep. Ahora, ha vuelto a leer un cuento oportuno para la pandemia de coronavirus.

Este poema corto, Jackson se lo aventó en una entrevista en video para Jimmy Kimmel Live! Vestido con un sombrero morado, una sudadera con capucha a juego y una camiseta con una representación de dibujos animados de sí mismo, se dedicó a hacer lo que mejor sabe hacer: decir la palabra f*ck. Y si no creen que este es uno de sus máximos talentos, les dejamos esta joyita de video antes del poema para que vayan calentando:

Kimmel y Jackson se pusieron al día sobre sus planes de vacaciones anuladas, la famosa serie de Netflix, Tiger King, y lo que han estado haciendo ahora que a casi todos en los EE. UU. y el mundo se les ha aconsejado que se pongan en cuarentena. Ahí, Jackson reveló que había estado trabajando en “una secuela” que ha sido muy solicitada: Stay the F*ck at Home. Escrito por Adam Mansbach, quien escribió el libro original para niños viral Go The F*ck To Sleep, este nuevo poema presenta un refrán familiar de las últimas semanas: quédate en casa y aplana la curva (de contagio).

Este poema te motivará fuertemente a quedarte en casa. Dentro de las grandes frases que se avienta en el poema musicalizado, hay una realmente especial: “Now technically, I’m not a doctor/ But motherf*ckers listen when I read a poem/ So here I am, Samuel motherf*cking Jackson/ Imploring you to keep your ass at home”. Sin mucho más que decir al respecto, vean ustedes mismos esta pieza poética: