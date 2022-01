¡Wow! Netflix estaría trabajando una adaptación de ‘Scott Pilgrim’ al anime

Han pasado de más de 10 años desde que se estrenó en cines Scott Pilgrim vs. the World y no cabe duda que la historia sigue entreteniendo a muchos fanáticos. Como se dice por ahí, ha envejecido bien, así que no resulta raro que se quiera retomar la trama que conocemos para un nuevo proyecto.

Esto lo decimos ya que al parecer, Netflix tiene planes para llevar a estos personajes a una adaptación en anime. De acuerdo con lo que mencionan fuentes cercanas, el creador original de los cómics estaría involucrado en esta entrega. ¿Se armará entonces? Acá les platicamos lo que sabemos.

Netflix estaría preparando un anime basado en Scott Pilgrim

No importan cuántos años pasen, si se nos atraviesa por ahí la película de Scott Pilgrim protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead, uno se entretiene un rato viéndola. Y es que es de esas cintas que no solo nos llenó de momentos memorables y personajes muy curiosos; hasta la selección musical se recuerda con cariño (como esa rolita pegajosa que es “Black Sheep”).

Como dijimos, ha pasado más de una década de su estreno y la historia todavía funciona en su entrega cinematográfica. ¿Lo haría en otro formato? Es algo difícil de decir ahora mismo, pero parece que Netflix exploraría otros terrenos. De acuerdo con The Hollywood Reporter (THR), el gigante del streaming tiene planes serios de llevar esta trama a una versión en anime.

Las fuentes indican que Bryan Lee O’Malley, el creador original de las novelas gráficas, también le entraría al proyecto como guionista y showrunner. En su equipo, se dice, también entraría BenDavid Grabinski, guionista que recientemente ha trabajado en las adaptaciones más nueva de Are You Afraid of the Dark? y en la película de comedia Happily.

Por el momento, Netflix no ha comentado nada de manera oficial, pero la información sugiere que Edgar Wright (el cineasta que dirigió la película del 2010) tendría un lugar como director ejecutivo de esta producción al estilo anime. Otro dato interesante que proporciona THR, es que los miembros de la banda Sex- BoB-Omb que vimos hace más de 10 años también estarían disponibles para esta adaptación… pero eso sí, no se menciona si eso incluye a Michael Cera como tal.

¿Qué les parece el proyecto? Sin duda, sería interesante ver a Scott Pilgrim regresar en forma de anime, ¿no lo creen?