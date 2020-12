¡’Scott Pilgrim vs. The World’ tendrá un box-set especial por el 10 aniversario de la película!

Parece que fue ayer cuando Scott Pilgrim vs. The World llegó a nuestras vidas con su increíble historia. El cómicamente complicado romance entre el personaje encarnado por Michael Cera y Ramona Flowers (Mary Elizabth Winstead) nos sigue fascinando, aún después de 10 años del lanzamiento de la película.

Además de los personajes, aquel filme también se caracterizó por las estupendas canciones que la musicalizaron. Por eso, con motivo del décimo aniversario de la cinta, estos temazos serán nuevamente lanzadas a través de un box-set edición especial para los coleccionista de hueso colorado. Y sí: ya tiene fecha de salida.

El box-set del décimo aniversario

Una de las escenas que más recordamos de Scott Pilgrim vs. The World es aquella cuando el protagonista y su grupo abren un concierto para la banda The Clash At Demonhead. Luego, mientras Scott y Ramona hablan en el público, se dan cuenta que sobre el escenario están sus antiguas parejas (interpretadas Brie Larson y Brandon Routh) listas para tocar la exitosa “Black Sheep”.

Para quienes crecieron con la cinta, aquella canción –originalmente compuesta por Metric– fue una de las tantas que se quedaron en el corazón del público. Esta rola junto con otros temas, formarán parte del nuevo box-set especial de 10 aniversario de la cinta. Seven Evil Exes Edition es el nombre de material que tiene fecha de salida para el 26 de marzo de 2021.

La entrega especial incluirá 24 minutos de música compuesta por Beck, Sex Bob-omb (la banda de Scott) y la canción de Metric antes mencionada, misma que nunca antes ha tenido un lanzamiento físico. La caja incluye notas e imágenes inéditas del cineasta Edgar Wright y Nigel Godrich, el encargado del score.

Además, los cuatro LP’s que conforman la entrega tiene impresa la imagen de los siete ex-novios malvados de Ramona y una foto de ella con Pilgrim. Y eso no es todo: el box-set incluye un póster doble de la película y varias ilustraciones para colorear creadas por Bryan Lee O’Malley, el caricaturista creador del cómic original. El precio del esta edición es de 149 dólares (poco más de $3000.00 pesos) y POR ACÁ lo puedes pre-ordenar.

‘Scott Pilgrim vs. The World’ cumplió 10 años

En este 2020, Scott Pilgrims vs. The World cumplió 10 años de haber llegado a las pantallas de cine. El largometraje del director Edgar Wright, con el paso de los años, se convirtió en una cita del cine geek de culto que -debemos decirlo- no envejece.

A lo largo de estos meses, como parte de las celebraciones por el décimo aniversario de la cinta, el elenco incluso se reunió en una videollamada para recordar los viejos tiempos en el set de grabación. En aquella charla por Zoom pudimos ver a Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Anna Kendrick, Aubrey Plaza y al director Wright.

“Han pasado 10 años desde que lanzamos esta película y claramente todos somos exactamente iguales, y el mundo tampoco ha cambiado un poco” dijo el cineasta en declaraciones recogidas por NME. Desde luego la nostalgia está ahí, en los recuerdos de la filmación y el registro cinematográfico como tal. Como pasan los años, caray.

Tracklist del box-set

Soundtrack – Lado 1

01. Sex Bob-Omb – “We Are Sex Bob-Omb”

02. Plumtree – “Scott Pilgrim”

03. Fran Black – “I Heard Ramona Sing”

04. Beachwood Sparks – “By Your Side”

05. The Black Lips – “O Katrina!”

06. Crash and the Boys – “I’m So Sad, So Very, Very Sad”

07. Crash and the Boys – “We Hate You Please Die”

08. Sex Bob-Omb – “Garbage Truck”

Lado 2

01. T. Rex – “Teenage Dream”

02. The Bluetones – “Sleazy Bed Track”

03. Blood Red Shoes – “t’s Getting Boring By The Sea”

04. Metric – “Black Sheep”

Lado 3

01. Sex Bob-Om – “Threshold”

02. Broken Social Scene – “Anthems For A Seventeen Year Old Girl”

03. The Rolling Stones – “Under My Thumb”

04. Beck – “Ramona” (Acoustic Version)

05. Beck – “Ramona”

06. Sex Bob-Omb – “Summbertime”

07. Brian LeBarton – “Threshold (8 Bit)”

Lado 4 (Bonus Tracks)

01. Metric – “Black Sheep” (Brie Larson Vocal Version)

02. Sex Bob-Omb – “No Fun”

03. Beck – “Garbage Truck”

04. Beck – “Threshold”

05. Sex Bob-Omb – “Indefatigable”

06. Plumtree – “Go!”

07. Beck – “Ramona” (Acoustic Demo Idea 1)

08. Beck – “Ramona” (Acoustic Demo Idea 2)

09. Beck – “Ramona” (Acoustic Demo Idea 3)

10. Beck – “Ramona” (Mellotron Version)

11. Beck – “Summertime”

12. Nigel Godrich – “Enter Goddess”

Score – compuestos por Nigel Godrich

Lado 1

01. “Universal Theme”

02. “Hillcrest Park”

03. “Fight!”

04. Dan the Automator – “Slick (Patel’s Song)”

05. “Love Me Some Walking”

06. “Talk To The Fist”

07. “Rumble”

08. “Feel The Wrath”

09. “The Grind”

Lado 2

01. “Hello Envy”

02. “Mystery Attacker”

03. “Second Cup”

04. “The Vegan”

05. Nigel Godrich/Jason Falkner/Justin Meldal-Johnsen – “Bass Battle”

06. “Sorry I Guess”

07. “Roxy”

Lado 3

01. “The Ninth Circle”

02. Beck & Cornelius – “Katanayagi Twins Vs Sex Bob-Omb”

03. “This Fight Is Over”

04. “Giedon Calling”

05. “Level 7”

06. “Welcome to Chaos Theatre”

07. Beck/Nigel Godrich – “We Are Sex Bob-Omb (Fast)”

08. “Fast Entrance Into Hell”

09. “Chau Down”

10. “Game Over

11. “So Alone”

12. “Round 2”

Lado 4

01. Nigel Godrich & Beck – “Death To All Hipsters”

02. “A Different Guy”

03. “Boss Battle”

04. “Blowing Up Right Now”

05. “Aftermath”

06. “Bye and Stuff”

07. Osymyso – “Love”

08. Osymyso – “Ramona”

09. Osymyso – “Prepare”

10. Dan the Automator – “Ninja Ninja Revolution”