¡Wow! Sebastian Stan interpretaría a Tommy Lee de Motley Crüe en una nueva serie

Tommy Lee y Pamela Anderson fueron una de las parejas más conflictivas del espectáculo estadounidense a mediados de los 90. Aún después de varios años, es prácticamente imposible mencionar a uno de ellos sin que el otro salga a colación. ¿Aún vale la pena recordar aquellas rencillas entre el rockero y la supermodelo? Pues parece que sí y ahora serían llevadas a las pantallas del mundo.

La relación entre el baterista de Motley Crüe y la estrella de Baywatch sería la historia de una nueva serie que el servicio Hulu estaría planeando. De acuerdo con la información de varios medios especializados, Tommy sería encarnado por Sebastian Stan mientras que Pamela aterrizaría en la interpretación de Lily James.

La vida de Tommy Lee y Pamela Anderson en una serie

La vida de rockstar es como el león: no es como lo pintan y menos cuando hablamos de relaciones de pareja como la que sostuvieron Tommy Lee y Pamela Anderson a partir de 1995. Ambos se habían conocido en la fiesta de Nochevieja de aquel año que se llevaba a cabo en Sanctuary, el popular club de Los Ángeles del que ella era co-propietaria.

Poco más de un mes después y de varias ‘citas salvajes’, se casaron en una playa, tuvieron su luna de miel en un yate, se grabaron teniendo relaciones sexuales, les robaron el video, comenzaron los conflictos y el matrimonio se puso denso. Todo ese desmadr… tormentoso romance de tres años será el elementos sustancial de una serie que Hulu está preparando.

También puedes leer: LOS MEJORES DOCUMENTALES DE ROCK Y POP QUE PUEDES VER EN NETFLIX

Este sería el equipo de producción y elenco

De acuerdo con Variety, dicho contenido está pensado para ser una serie limitada de ocho episodios y el guionista será Robert Siegel (The Founder, 2016). La parte de la producción correría a cargo de Seth Rogen y Evan Goldberg, quienes han trabajado juntos en The Interview de 2014, mientras que la dirección de los capítulos estará en manos de Craig Gillespie (I, Tonya).

Los roles protagónicos serían para Sebastian Stan (nuestro querido Soldado del Invierno en el universo cinematográfico de Marvel) y Lily James (The Darkest Hour, Baby Driver). Eso sí, las fuentes indican que ni Tommy Lee ni Pamela Anderson están -aún- involucrados en el proyecto.

Por el momento, no se ha develado el nombre del proyecto ni la posible fecha de lanzamiento. Recordemos que Sebastian Stan aparecerá nuevamente como Bucky Barnes en la serie de Disney, Falcon and the Winter Soldier, que se prepara para estrenar en 2021. Habrá que ver como se agenda el calendario para esta posible entrega. Sin duda, sería interesante ver al poderoso Soldado del Invierno como el polémico baterista de Motley Crüe.